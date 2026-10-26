Boing pun putnika proklizao sa piste: Oluja bacala avion kao igračku, sekunde su delile od katastrofe (Video)

Udar vjetra usljed oluje "Boelo" poremetio je manevar slijetanja boinga 737 na letu iz Venecije, nakon čega je točkovima zahvatio travu kraj staze, dok su piloti uspjeli da poravnaju mašinu bez posljedica po putnike.

Izvor: X@Turbinetraveler

Putnički avion kompanije "Džet2" snimljen je u nedjelju kako skreće sa piste na travnatu površinu na aerodromu u Birmingemu, kada je oluja "Boelo" pogodila ovo važno saobraćajno čvorište u regionu Midlends, prenio je Miror. Na snimku se vidi kako se putnički avion približava pisti.

Prilikom dodira sa asfaltom, letjelica je blago odskočila, što je dovelo do njenog zanošenja u vazduhu. Kada je avion ponovo dotakao tlo, nosni deo je bio usmjeren van piste.

WATCH: This is the moment Jet2 Boeing 737-800 (G-JZHE), operating flight EXS4FX from Venice, veered off the runway at Birmingham Airport.Looking closely, it appears the aircraft was heading off the runway for some time before correcting, but it was too late.Footage captured via Airport Action livestream.Link on first comment. — Turbine Traveller (@Turbinetraveler)October 25, 2026

Zbog brzine kretanja, avion je izletio sa asfalta na travu, pri čemu su se prašina i blato podigli u vazduh ispod točkova. Piloti su uspjeli da isprave putanju, vrate letjelicu na asfalt i poravnaju je. Prilikom sletanja niko nije povrijeđen.

"Let LS1310 iz Venecije za Birmingem privremeno je skrenuo sa piste nakon slijetanja na aerodrom u Birmingemu, uslijed izuzetno loših vremenskih uslova izazvanih olujom 'Boelo'. Avion se odmah vratio na pistu i rulao do pozicije za iskrcavanje. Možemo potvrditi da su svi putnici bezbjedno napustili avion", izjavio je za Miror portparol kompanije "Džet2".