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Neuspješna misija istraživača: Nema tragova aviona kojim je Amelija Erhart pokušala da obleti svijet

Neuspješna misija istraživača: Nema tragova aviona kojim je Amelija Erhart pokušala da obleti svijet

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Potraga za avionom Amelije Erhart, koji se srušio tokom njenog leta oko svijeta 1937. godine, završena je bez uspjeha, saopštili su američki istraživači sa Univerziteta Perdju.

Potraga za avionom Amelije Erhart ponovo bez uspjeha Izvor: ICP, incamerastock / Alamy / Profimedia

Oni su otputovali na udaljeno ostrvo Nikumaroro, u arhipelagu Kiribati u Pacifiku, da bi proučili takozvani objekat Taraja, uočen u laguni na snimcima iz vazduha 2020. godine.

U saopštenju se navodi da to nije dio olupine aviona, već vjerovatno skup velikih stabala.

Dok je ekipa stigla na lice mjesta, većina otpada se fragmentisala i nestala u vodi, prenosi agencija DPA.

"Amelijin duh hrabrosti i radoznalosti pokretao je svaki korak potrage", izjavio je izvršni direktor Instituta za arheološko nasljeđe Rik Petigru.

On je dodao da je ostvaren cilj provjere objekta Taraja i zahvalio privatnim donatorima koji su finansirali istraživanje.

Avion Erhartove nestao je bez traga iznad Pacifika 1937. godine tokom njenog pokušaja da obleti svijet. NJeno tijelo nikada nije pronađeno.

Amelija Erhart je 1928. godine postala prva žena koja je preletjela Atlantik, iako je bila putnik.

Ona je 1932. godine obavila prvi samostalni let preko Atlantika kao žena pilot.

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Tagovi

avion potraga Pacifik pilot

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