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Bugarska hitno podigla lovce MiG-29 zbog dojave o bombi! Putnički avion prinudno sletio

Bugarska hitno podigla lovce MiG-29 zbog dojave o bombi! Putnički avion prinudno sletio

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Avion na letu iz Tel Aviva za Beč prinudno je sletio u Sofiju nakon dojave o bombi, dok su bugarske vazduhoplovne snage hitno podigle lovce MiG-29.

Dojava o bombi u avionu za Beč Izvor: screenshot/X

Ministarstvo odbrane Bugarske saopštilo je danas da su Bugarske vazduhoplovne snage aktivirale svoja sredstva u cilju zaštite nacionalnog vazdušnog prostora nakon što je avion koji je poletio iz Tel Aviva sinoć prinudno sletio u Sofiju zbog dojave o bombi, prenijela je agencija Tačno.

Operacija bugarskih snaga je izvedena u koordinaciji sa Centrom za kombinovane vazdušne operacije Torehon u Španiji, prenosi BTA.

Avion "erbas A320" na letu OS82 iz Tel Aviva za Beč preusmjeren je ka Sofiji u nedjelju uveče nakon dojave o bombi i sletio je na aerodrom Vasil Levski u bugarskoj prijestonici, navodi se u saopštenju.

Prema prvim informacijama, u letjelici se nalazilo šest članova posade i 51 putnik, saopštilo je bugarsko Ministarstvo saobraćaja i komunikacija.

Dok se avion približavao granici sa Rumunijom, posada je prijavila da je dobila prijetnju bombom i odlučila se na prinudno slijetanje u Sofiji.

Bugarske vazduhoplovne snage su istog časa uputile lovačke avione MiG-29, koji su izveli procedure potrebne u takvim okolnostima.

Formirana je radna grupa za brzo reagovanje, a nadležne vlasti su pokrenule istragu, navodi bugarska agencija.
Prema informacijama sa sajta FlightRadar24, ovaj avion kompanije Austrijan erlajns sletio je u Sofiju u nedelju u 20.42 časa po srednjoevropskom vremenu.

"Možemo da potvrdimo da je upućena prijetnja letu OS82 na liniji Tel Aviv - Beč, zbog čega je bilo neophodno međuslijetanje u Sofiju (SOF)", saopštila je kompanija Austrijan erlajns.

Putnici su za izraelski portal Ynet rekli da je do vanrednog događaja došlo nakon anonimne prijave da ima eksploziva u avionu, koji je navodno prevozio delegaciju mladih ljudi koji je trebalo da govore u Ujedinjenim nacijama, prenosi Tajms of Izrael.

Avion je zbog toga navodno poslao signal za vanrednu situaciju.

Incident se dogodio manje od tri nedjelje nakon što je kopilot na letu kompanije Flajdubai za Tel Aviv pokušao da sruši avion u terorističkom napadu, što su sprečili kapetan aviona i nekoliko izraelskih putnika.

(Mondo.rs)

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Tagovi

avion Bugarska dojava bomba

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