Drama na nebu iznad Bosne i Hercegovine: Stigla dojava o bombi u avionu, podignuti lovci

Putnici i posada aviona kompanije "Viz er" prošli su kroz pravu neizvjesnost nakon dojave o bombi. Letjelica je preusmjerena na aerodrom u Budimpešti, gdje ju je do slijetanja pratila mađarska vojna letjelica.

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Prava drama odigrala se na nebu iznad Evrope kada je zbog hitne uzbune avion kompanije "Viz er" na liniji London-Sofija morao naglo promijeniti kurs i vanredno sletjeti u Budimpeštu nakon što je stigla dojava o bombi postavljenoj u letjelici.

Iznenadna uzbuna uslijedila je čim je stigla ozbiljna prijetnja da je u letjelici postavljena bomba, što je rutinski let pretvorilo u pravi triler za putnike i posadu, piše grčki portal In.

Zbog visokog nivoa rizika, opasna prijetnja odmah je stavila u stanje pripravnosti mađarsko ratno vazduhoplovstvo – borbeni avion tipa "gripen" hitno je poletio kako bi presreo i obezbijedio mu vazdušnu pratnju do prinudnog slijetanja.

Izvor: Flightradar/screenshot

"U avionu je prijavljena prijetnja bombom, zbog čega je let morao da bude prekinut, a slijetanje je obezbijedio borbeni avion 'gripen'. Naši vojnici su još jednom dokazali da mogu momentalno da reaguju u kriznim situacijama i garantuju bezbjednost mađarskog vazdušnog prostora", rekao je mađarski ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi.

Letjelica "Erbas A321neo" poletjela je jutros u 8.30 sa londonskog aerodroma Luton ka Sofiji. Međutim, posada je napravila nagli zaokret iznad Bosne i Hercegovine nakon što je uputila hitan zahtjev za prinudno slijetanje na Međunarodni aerodrom "Franc List" u Budimpešti, prenosi britanski "San".

Rusin-Sendi je naveo da je NATO služba za kontrolu vazdušnog prostora izdala uzbunu tipa "Alfa", što je automatski pokrenulo podizanje lovačkog aviona.

Blokiran dio aerodroma, u toku pregledi aviona

Pod pratnjom lovca, avion je preusmjeren ka aerodromu u Budimpešti, gdje je bezbjedno sletio. Nakon što je letjelica bezbjedno sletjela, snage bezbjednosti i policija odmah su blokirale sporni dio aerodroma.

U toku su detaljni kontradiverzioni pregledi aviona, kao i provjeravanje cjelokupnog prtljaga i samih putnika. Portparol avio-kompanije potvrdio je da je letjelica bezbjedno prizemljena.

"'Viz er' u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima, a bezbjednost putnika i posade ostaje naš apsolutni prioritet", dodao je.