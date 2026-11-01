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Rajaner ukida sedam linija, pogođeni putnici u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj

Rajaner ukida sedam linija, pogođeni putnici u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj

Autor Dušan Volaš
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Rajaner ukida sedam linija u regionu bivše Jugoslavije, što će uticati na putnike tokom ljetnje sezone 2027.

Rajaner ukida 7 linija u regionu bivše Jugoslavije Izvor: Bradley Caslin/Shutterstock

Avio-kompanija Rajaner ukida sedam linija na prostoru bivše Jugoslavije za ljetnu sezonu 2027. godine, a odluka će pogoditi putnike u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Odluka dolazi u trenutku kada kompanija smanjuje kapacitete u svojim bazama širom Evrope, dok istovremeno najavljuje novu liniju između njemačkog Fridrihshafena i Zadra, koja bi trebalo da saobraća dva puta nedjeljno od 3. maja 2027. godine.

U Nišu je Rajaner već ranije nagovijestio da ne očekuje povratak tokom ljetne sezone 2027. godine, iako je ostavio mogućnost da do obnove letova ipak dođe, prenosi agencija Tačno.

Sada je potvrđeno da se kompanija neće vratiti, a ukidaju se linije ka Krfu, Malti i Beču, prenosi "Ex Yu Aviation".

Rajaner se prošle nedjelje povukao sa srpskog tržišta, navodeći kao razlog regulatorne probleme u vezi sa gorivom koji utiču na Aerodrom Niš.

Linija ka Malti postojala je od novembra 2019. godine, u početku sa dva leta nedjeljno tokom cijele godine. Linija za Beč uvedena je u julu 2021. godine, takođe sa dva nedjeljna leta. Krf je bio dio sezonske turističke ponude kompanije.

Kompanija, koja više neće povezivati Berlin sa Dubrovnikom i Podgoricom, očekuje da se njen saobraćaj u Berlinu tokom 2027. godine prepolovi, navodeći kao razlog visoke aerodromske takse i poreze u avio-saobraćaju u Njemačkoj.

Linija Dubrovnik - Berlin uvedena je u aprilu 2024. godine, u okviru širenja poslovanja koje je pratilo otvaranje Rajanerove baze u ovom primorskom gradu. U početku je saobraćala dva puta nedjeljno.

Linija Podgorica - Berlin ima znatno dužu istoriju, budući da je pokrenuta 4. septembra 2016. godine, sa dva nedjeljna leta ka nekadašnjem berlinskom aerodromu Šenefeld.

U Hrvatskoj, Rajaner ukida i liniju Rijeka - Šarlroa, koja je obnovljena u martu 2022. godine sa dva leta nedjeljno.

U Bosni i Hercegovini neće biti obnovljena sezonska linija Sarajevo - Solun. Uvedena je 3. jula 2024. godine, sa dva nedjeljna leta, a njeno ukidanje dolazi nakon što je Rajaner ove zime zatvorio svoju bazu sa tri aviona u Solunu.

Kompanija je tu odluku obrazložila visokim aerodromskim taksama i najavila smanjenje zimskih kapaciteta na tom aerodromu za 60 odsto.

Uprkos ukidanju ove linije, Rajaner planira širenje poslovanja u Sarajevu tokom ovog ljeta, a očekuje se da će uskoro najaviti nekoliko novih ruta iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.

(MONDO)

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Ryanair Rajaner avion aviokompanija

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