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Ovo su najbolje avio-kompanije prema glasovima putnika: Skytrax objavio rezultate za 2026. godinu

Ovo su najbolje avio-kompanije prema glasovima putnika: Skytrax objavio rezultate za 2026. godinu

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
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Skytrax je 18. septembra u Londonu objavio rezultate World Airline Awards za 2026. godinu.

Dodijeljene Skytrax nagrade: Ko ima najbolju prvu klasu na svijetu Izvor: Air France

Ove nagrade, koje se često nazivaju „Oskarima avio-industrije“, zasnivaju se na najvećem međunarodnom istraživanju zadovoljstva putnika. Istraživanje je sprovedeno od septembra 2025. do avgusta 2026. godine, a u njemu su učestvovali putnici iz preko 100 zemalja koji su ocjenjivali više od 300 avio-kompanija.

Za najbolju avio-kompaniju na svijetu proglašen je Singapore Airlines, ispred Qatar Airways-a i Cathay Pacific-a. Air France je zauzeo sedmo mjesto na ukupnoj svjetskoj listi, napredujući za jedno mjesto u odnosu na 2025. godinu. Turkish Airlines je proglašen najboljom avio-kompanijom u Evropi, dok je Qatar Airways dobio priznanje za najbolju biznis klasu.

Ko ima najbolju prvu klasu?

Air France je ove godine osvojio četiri priznanja. Prvi put je proglašen najboljom avio-kompanijom na svijetu u kategoriji prve klase, zahvaljujući svojoj La Première kabini, predstavljenoj 2025. godine. Dobio je i priznanja za najbolju gastronomsku ponudu u salonu prve klase i najbolju ponudu sadržaja za udobnost putnika u prvoj klasi, dok je šestu godinu zaredom proglašen najboljom avio-kompanijom u Zapadnoj Evropi.

La Première je tako postala najbolja prva klasa na svijetu. Nova kabina razvijana je tri godine, a među njenim karakteristikama su individualni apartmani koji se prostiru na čak pet prozora i omogućavaju visok nivo privatnosti.

Air France je povodom priznanja objavio i dokumentarni film „Air France La Première: 70 Years of Excellence to Become the World’s Best First Class“, koji prati iskustvo putovanja u ovoj kabini, ali i razvoj prve klase Air France-a. U filmu učestvuju članovi La Première tima i kabinsko osoblje, a o konceptu i iskustvu govore i Alan Dukas, jedan od najpoznatijih francuskih kuvara i nosilac Mišelinovih zvijezdica, koji je kreirao meni za La Première salon na aerodromu Šarl de Gol, kao i Izabel d’Ornano, osnivačica francuskog luksuznog kozmetičkog brenda Sisley.

Izvor: Air France

Bendžamin Smit, izvršni direktor Air France-KLM-a i predsjednik Upravnog odbora Air France-a, rekao je da je od početka razvoja nove La Première kabine cilj bio da se ponudi najbolje iskustvo putovanja u prvoj klasi.

- Bilo je potrebno tri godine da osmislimo ove apartmane, koji po prvi put obuhvataju čak pet prozora aviona - rekao je Smit, dodajući da je svaki detalj pažljivo osmišljen kako bi putnici dobili iskustvo dostojno privatnog aviona.

Skytrax World Airline Awards dodjeljuju se od 1999. godine, a rezultati se zasnivaju isključivo na ocjenama putnika. Istraživanje obuhvata iskustva putnika sa avio-kompanijama, od rezervacije i prijave na let do iskustva u avionu i na aerodromu.

Air France i francuska nacionalna željeznička kompanija SNCF Voyageurs više od 30 godina sarađuju na povezivanju putovanja vozom i avionom kroz uslugu Train + Air, koja putnicima omogućava da cijelo putovanje rezervišu u jednoj rezervaciji. Usluga je do sada obuhvatala TGV INOUI, francuske brze vozove, a od septembra 2026. proširena je i na OUIGO, brze vozove SNCF-a sa povoljnijim cijenama. Novina je što su sada obuhvaćene sve OUIGO veze povezane sa aerodromom Šarl de Gol, čime putnici dobijaju veći izbor kombinacija voza i leta.

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