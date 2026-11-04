VJT pokrenulo hitnu istragu: Naloženo saslušanje šefa bezbjednosti zbog vraćanja aviona u kom je bio Vulin

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hitnu istragu povodom vraćanja aviona kompanije "Er Srbija" sa leta za Moskvu, zatraživši saslušanje šefa bezbjednosti beogradskog aerodroma.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je hitan zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja Službi za borbu protiv korupcije u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, a imajući u vidu medijske tekstove u kojima je objavljeno da je avion “Air Serbia“ na letu zakazanom u 18.25 časova 3. novembra 2026. godine na relaciji Beograd-Moskva, vraćen u Republiku Srbiju.

Kako je iz VJT saopšteno danas, o navedenom događaju nije bio obaviješten dežurni javni tužilac VJT u Beogradu, o čemu postoji službena bilješka.

"U tom smislu policiji je naloženo da, pored ostalog, obavi razgovor sa direktorom Korporativne bezbjednosti aerodroma 'Nikola Tesla' M.K. na sve okolnosti pomenutog događaja, a posebno na okolnost da li je avion 'Air Serbia' u planirano vrijeme poletio iz Beograda za Moskvu, da li je tokom leta i vraćen za Beograd, te ako jeste, iz kojih razloga je vraćen, ko je donio odluku o vraćanju aviona i na osnovu kojih bezbjednosnih procjena", navodi se.

Takođe je naloženo da se ispita da li je u konkretnom slučaju bila ugrožena bezbjednost leta, da li su prije polijetanja bile ispoštovane sve bezbjednosne i sve druge propisane procedure, pa ukoliko nisu, u čemu se to nepoštovanje sastojalo, te da li je neko od putnika ili službenih lica postupao suprotno pravilima i procedurama u ovom slučaju, pa ukoliko jeste, suprotno kojim pravilima i procedurama.

"Potrebno je da se utvrdi i da li postoje evidencije ko je u navedenom periodu bio zadužen za nadzor, kontrolu i bezbjednost prostora, da li postoji snimak sa bezbjednosnih kamera ovog događaja, koje su radnje nakon povratka aviona preduzete i šta je tom prilikom utvrđeno, kao i ko je odobrio ponovno polijetanje aviona, ko je o predmetnom događaju obaviješten i da li je nekom organu i kom dostavljen izvještaj o navedenom događaju", navodi se.

Takođe, kako su naveli, od glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zatraženo je dostavljanje predmeta i izjašnjenje po kom osnovu je postupalo u vezi sa navedenim događajem, imajući u vidu da je krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja iz člana 291. Krivičnog zakonika u nadležnosti VJT u Beogradu, kao i da je eventualno krivično djelo u vezi sa poštovanjem propisanih bezbjednosnih protokola i drugih propisanih procedura u nadležnosti Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu.