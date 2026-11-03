Oglasila se "Er Srbija": Avion poletio za Moskvu, pa hitno vraćen u Beograd

"Er Srbija" se oglasila zbog aviona na letu Beograd - Moskva koji se vanredno vratio za Beograd.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Srpska avio-kompanija "Er Srbija" oglasila se saopštenjem povodom aviona na relaciji Beograd - Moskva koji se hitno vratio za Beograd zbog jednog putnika. Naveli su da su dobili informaciju od nadležnih aerodromskih službi da je potrebno sprovođenje dodatnih bezbjednosnih provjera u vezi jednog putnika.

"U skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbjednosnim propisima, donijeta je odluka da se avion vrati u Beograd kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti. Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbjednosti i odgovarajućih službi.

Nakon što je 'Er Srbija' naknadno primila informaciju koja je zahtjevala dodatne aerodromske bezbjednosne provjere, kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama. Posada Er Srbije postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbjednosnim standardima", navodi se u saopštenju.

#1 most tracked flight now: AirSerbia #JU134 from Belgrade to Moscow returning to Belgrade after turning around over Lithuania. Local media are reporting the flight is related to the current political situation, but we have no confirmation at this time. https://t.co/ktV3SW7JDT https://t.co/jL8Py4Secy — Flightradar24 (@flightradar24)November 3, 2026

Let JU134 je poletio večeras sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" u 18.48 časova po lokalnom vremenu. Oko 22 časova po srpskom vremenu je sletio na beogradski aerodrom, a ovaj let je u jednom trenutku bio najpraćeniji na svijetu.