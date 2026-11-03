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Oglasila se "Er Srbija": Avion poletio za Moskvu, pa hitno vraćen u Beograd

Oglasila se "Er Srbija": Avion poletio za Moskvu, pa hitno vraćen u Beograd

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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"Er Srbija" se oglasila zbog aviona na letu Beograd - Moskva koji se vanredno vratio za Beograd.

Er Srbija o avionu na letu Beograd Moskva koji se vratio u Srbiju Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Srpska avio-kompanija "Er Srbija" oglasila se saopštenjem povodom aviona na relaciji Beograd - Moskva koji se hitno vratio za Beograd zbog jednog putnika. Naveli su da su dobili informaciju od nadležnih aerodromskih službi da je potrebno sprovođenje dodatnih bezbjednosnih provjera u vezi jednog putnika.

"U skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbjednosnim propisima, donijeta je odluka da se avion vrati u Beograd kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti. Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbjednosti i odgovarajućih službi.

Nakon što je 'Er Srbija' naknadno primila informaciju koja je zahtjevala dodatne aerodromske bezbjednosne provjere, kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama. Posada Er Srbije postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbjednosnim standardima", navodi se u saopštenju.

Let JU134 je poletio večeras sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" u 18.48 časova po lokalnom vremenu. Oko 22 časova po srpskom vremenu je sletio na beogradski aerodrom, a ovaj let je u jednom trenutku bio najpraćeniji na svijetu.

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