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Detalji tragedije u blizini Trampovog imanja, poginulo 9 osoba

Detalji tragedije u blizini Trampovog imanja, poginulo 9 osoba

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Devet osoba je poginulo kada se poslovni avion srušio na put u stambenoj četvrti na Floridi. Avion se obrušio velikom brzinom nakon prijava o ledu i turbulencijama, dok na tlu nije bilo povrijeđenih.

Detalji pada aviona na Floridi Izvor: X/@BNONews/Printscreen

Devet osoba poginulo je u nedjelju u padu poslovnog mlaznjaka na put u stambenoj četvrti na Floridi. Američki ministar saobraćaja potvrdio je da u avionu nema preživjelih, piše BBC.

Nesreća se dogodila oko 12:50 po lokalnom vremenu kod Kresthejvena, otprilike 14 kilometara od Mar-a-Laga, imanja predsjednika Donalda Trampa u okrugu Palm Bič.

Na mjestu pada, usred puta sa više saobraćajnih traka, ostao je veliki krater. Ostaci aviona Learjet 60 i vatra bili su rasuti po kolovozu, ali na tlu niko nije povrijeđen.

Posljednji trenuci leta

Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo (FAA) objavila je da je avion poletio iz Ostina u Teksasu i letio prema Bahamima. Analiza podataka o letu pokazuje da je mlaznjak prije udara propadao velikom brzinom.

Snimak komunikacije sa kontrolom leta otkriva šta se dešavalo neposredno prije pada. Neko iz kokpita prvo je prijavio umjerenu turbulenciju i rekao da se posada bori sa ledom. Ista osoba zatim je javila da avion skuplja padavine i da moraju da se popnu na veću visinu. Samo trenutak kasnije, isti glas je izvijestio da se avion spušta brzinom od 3.000 metara u minuti. Jedan od članova posade proglasio je vanredno stanje. "Prebrzi smo, spuštamo se 6.000 metara u minuti", povikao je i dodao: "Srušićemo se na tlo".

Posljednja poruka iz kokpita, poslata otprilike 35 sekundi nakon prvog poziva u pomoć, glasila je: "Nemamo više vremena".

Potresni prizori

Na društvenim mrežama objavljen je nepotvrđen snimak, za koji se čini da je nastao kamerom iz automobila, a koji prikazuje trenutak nesreće. Na snimku se vide vozila u predgrađu, a zatim se avion gotovo vertikalno obrušava i eksplodira u veliku vatrenu kuglu.

"Kada pogledate taj snimak, prizor je potresan", izjavio je guverner Floride Ron Desantis na konferenciji za medije. "Izgleda kao projektil koji pada, a nakon toga slijedi ogromna eksplozija i krhotine koje lete svuda."

Guverner Ron Desantis i lokalni zvaničnici objavili su da je evakuisano 600 stanovnika obližnjeg naselja sa kamp-kućicama. Udar je prouzrokovao znatnu štetu na lokalnoj infrastrukturi, uključujući vodovodne cijevi. Zvaničnici procjenjuju da će put biti zatvoren najmanje 30 dana.

U vrijeme nesreće na tom području zabilježene su grmljavinske oluje. Predsjednik Tramp bio je u Mar-a-Lagu u nedjelju ujutro, a poletio je predsjedničkim avionom Air Force One sa obližnjeg aerodroma otprilike sat vremena prije pada aviona.

(Mondo.rs)

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