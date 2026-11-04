Tužilaštvo ispituje vraćanje aviona sa Vulinom i Bajatovićem: Alarm se aktivirao tokom kontrole, a putnik nije pregledan

Treće osnovno javno tužilaštvo formiraće predmet zbog vraćanja aviona Er Srbije za Moskvu, nakon što je utvrđeno da se tokom bezbjednosne kontrole jednog putnika aktivirao alarm, ali da on nije dodatno pregledan.

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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiraće predmet povodom vraćanja aviona Er Srbije na letu JU134 iz Beograda za Moskvu, nakon što je utvrđeno da je tokom bezbjednosne kontrole jednog putnika aktiviran alarm, ali da on nije podvrgnut dodatnom pregledu.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, dežurni javni tužilac je 3. novembra u 20.26 časova kontaktiran od strane policijskih službenika, koji su ga obavijestili o okolnostima vraćanja aviona na beogradski aerodrom.

Tom prilikom tužiocu je rečeno da je zahtjev za vraćanje aviona upućen nakon pregleda snimaka video-nadzora, na kojima je uočeno da je jedan od putnika prošao kroz prostor bezbjednosne kontrole u pratnji službenika BIA, a da prethodno nije obavljen propisani bezbjednosni pregled.

Istovremeno mu je predočeno da su, prema informacijama nadležnih službi, prethodno sprovedeni svi potrebni bezbjednosni protokoli i provjere, na osnovu kojih je odobreno polijetanje aviona.

Međutim, nakon što je Tužilaštvu 4. novembra dostavljena službena bilješka policije, utvrđeno je da postoje dodatne okolnosti koje nisu bile saopštene prilikom prvog obavještavanja.

"Prilikom prolaska jednog od putnika kroz bezbjednosnu kontrolu aktiviran alarm, a da putnik nije podvrgnut dodatnom bezbjednosnom pregledu", navodi se u saopštenju.

Iz Tužilaštva ističu da ove informacije nisu bile predočene dežurnom javnom tužiocu tokom prvog kontakta sa policijom, zbog čega su naložene dodatne provjere.

Pribavljaju se snimci i dokumentacija

Treće osnovno javno tužilaštvo naložiće policiji da pribavi svu relevantnu dokumentaciju, snimke video-nadzora i obavještenja od osoba koje imaju saznanja o događaju.

"Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiraće predmet radi provjere svih okolnosti događaja i utvrđivanja da li se u radnjama bilo kog lica stiču obilježja krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti iz nadležnosti ovog tužilaštva", navodi se u saopštenju.

Tužilaštvo je posebno naglasilo da će pitanje eventualnih nepravilnosti u sprovođenju aerodromskih bezbjednosnih procedura, kao i odgovornosti osoba zaduženih za njihovo sprovođenje, biti predmet postupanja nadležnih organa i službi.

"O daljem postupanju Tužilaštvo će blagovremeno obavijestiti javnost", zaključuje se u saopštenju.