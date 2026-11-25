"Problem će nastati narednog leta, za koje većina kompanija trenutno ima ugovorene cene za samo oko 25 odsto predviđene potrošnje goriva", upozorio je Havijer Gandara, predsednik Udruženja avio-prevoznika (ALA), koje okuplja 60 kompanija sa najvećim prometom u Španiji.

Izvor: Shutterstock

Putnike koji planiraju da lete narednog ljeta očekuje niz nepovoljnih okolnosti. Zbog rasta cijena avionskog goriva i smanjenja broja raspoloživih sjedišta, što je jedna od mjera koje avio-kompanije masovno uvode kako bi nadoknadile povećane troškove, putovanja će zahtijevati sve više novca, prenosi El Pais.

Strukovna udruženja i avio-prevoznici već pripremaju javnost za poskupljenja, a Rajaner je iznio i konkretnu procjenu da bi cijene karata mogle da porastu do 20 odsto.

Prema podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA), tona avionskog goriva krajem februara 2026. godine koštala je oko 700 dolara. Nakon američkog napada na Iran, cijena je naglo porasla i u aprilu dostigla oko 1.800 dolara po toni. Potom je počela da pada, ali je u drugoj nedjelji novembra i dalje iznosila 1.341 dolar.

Zašto bi avionske karte narednog ljeta mogle da budu skuplje?

Avio-kompanije su prošlog ljeta bile u povoljnijem položaju jer su se unaprijed zaštitile od naglog rasta cijena goriva. Prije izbijanja sukoba sa Iranom ugovorile su cijene za oko 80 odsto predviđene potrošnje, pa su samo preostalih 20 odsto goriva morale da kupuju po znatno višim tržišnim cijenama.

Za ljeto 2027. godine situacija je drugačija.

"Problem će nastati narednog ljeta, za koje većina kompanija trenutno ima ugovorene cijene za samo oko 25 odsto predviđene potrošnje goriva", upozorio je Havijer Gandara, predsjednik Udruženja avio-prevoznika (ALA), koje okuplja 60 kompanija sa najvećim prometom u Španiji.

"Nije problem samo u tome koliko su goriva unaprijed obezbijedile već i po kojoj cijeni. Ona je znatno viša nego prošlog ljeta i kreće se između 800 i 1.000 dolara po toni", dodaje Gandara.

Izvor: Shuterrstock

Avio-kompanije već smanjuju broj sjedišta

Jedan od primjera je britanski Džet2 (Jet2.com), koji prevozi veliki broj turista u Španiju. Kompanija je odlučila da tokom ove zime smanji broj raspoloživih sjedišta za 240.000.

Odluku je obrazložila velikim udjelom goriva za koje nije unaprijed ugovorila cijenu.

Za naredno ljeto Džet2 ima ugovorene cijene za samo 50 odsto predviđene potrošnje goriva, i to po 837 dolara po toni. S druge strane, za ovu zimu unaprijed je obezbijedila cijene za 91 odsto potrošnje, po 880 dolara po toni.

Mjesto u avionu

Izvor: Shutterstock/Matej Kastelic

Rajaner upozorava na poskupljenja do 20 odsto

Rajaner, najveći evropski avio-prevoznik po broju putnika, takođe očekuje značajan rast troškova.

"Ako se sukob na Bliskom istoku uskoro ne okonča, očekujemo da će cijene avionskog goriva ostati visoke tokom većeg dijela 2027. godine. Kako budu isticali raniji ugovori kojima su kompanije obezbijedile povoljnije cijene goriva, evropski avio-prevoznici suočiće se sa znatno većim troškovima", navodi se u izvještaju Rajanera.

Kompanija očekuje da će zbog skupljeg goriva i smanjenja broja raspoloživih sjedišta kod konkurentskih prevoznika značajno porasti cijene karata za kraće letove unutar Evrope.

Izvršni direktor Rajanera, Majkl O'Liri, nedavno je ponovio upozorenje koje je iznio mjesec dana ranije u Briselu. Prema njegovoj procjeni, cijene avionskih karata mogle bi da porastu i do 20 odsto.

Skuplje gorivo smanjuje profit avio-kompanija

Rast cijena goriva već se odražava na poslovne rezultate avio-kompanija.

Profit grupacije IAG, koja obuhvata Britiš ervejz (British Airways), Iberiju, Vueling, Er Lingus (Aer Lingus) i Level, od januara do septembra pao je za 16,2 odsto, na 2,264 milijarde evra.

Grupacija trenutno ima unaprijed ugovorene cijene za samo 45 odsto predviđene potrošnje goriva u 2027. godini.

"Ne možemo da kontrolišemo cijenu goriva, ali možemo da kontrolišemo način na koji ćemo na nju reagovati. Zato se usredsređujemo na efikasnost, produktivnost i strogu kontrolu ostalih troškova u cijeloj grupaciji", poručio je portparol.

(EUpravo zato/Index.hr)