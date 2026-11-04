"U letjelici su bili isti putnici": Avion koji je sinoć vraćen za Beograd jutros sletio u Moskvu

Avion na letu za Moskvu, sa Aleksandrom Vulinom među putnicima, vraćen je zbog neispunjenih bezbjednosnih procedura. Isti avion otputovao je za Moskvu i u toku jutarnjih sati sletio u ovaj grad.

Izvor: Finn stock/Shutterstock

Nakon drame na letu aviona koji je juče u popodnevnim satima poletio iz Beograda ka Moskvi, a onda vraćanja tog istog aviona za Beograd zbog, ispostaviće se bezbjednosnih procedura koje nisu bile ispoštovane, a tiču se Aleksandra Vulina, isti avion otputovao je za Moskvu i u toku jutarnjih sati sletio u ovaj grad.

"Er Srbijin let JU134 (nakratko najpraćeniji na svijetu) sletio je rutinski jutros u Moskvu, sa promijenjenom posadom (zbog regulative o radnom vremenu) ali istim, ispostavilo se, više nego interesantnim putnicima nakon 7 sati zakašnjenja", napisao je urednik portala Tango Six Petar Vojinović.

Er Srbijin let JU134 (na kratko najpraćeniji na svetu) sleteo je rutinski jutros u Moskvu, sa promenjenom posadom (zbog regulative o radnom vremenu) ali istim, ispostavilo se, više nego interesantnim putnicima nakon 7 sati zakašnjenja. — Petar Vojinović (@petarV)November 4, 2026

Podsjetimo, avion kompanije Er Srbija na letu JU134 za Moskvu vraćen je sinoć u Beograd zbog dodatnih bezbjednosnih provjera jednog putnika, saopštila je kompanija. Er Srbija nije otkrila identitet putnika, ali Nova.rs nezvanično je najprije saznala da je riječ o Aleksandru Vulinu, koji se ukrcao u avion bez obavljene bezbjednosne kontrole.

Povratak aviona je, kako se saznaje, naložio direktor korporativne bezbjednosti beogradskog aerodroma Milan Kuč, nekadašnji pripadnik jedinice Kobre. Kuč je uočio na snimcima nadzornih kamera da bezbjednosne procedure nisu bile ispoštovane.

Avion tipa erbas A320 poletio je iz Beograda u 18:48 časova, a vraćen je nakon što je stigao do vazdušnog prostora iznad Litvanije.

Kompanija Er Srbija potvrdila je da je let JU134 na relaciji Beograd–Moskva vraćen u Beograd nakon što je od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtijevala sprovođenje dodatnih bezbjednosnih provjera jednog putnika.

Kako je saopštila kompanija, odluka o povratku donesena je u skladu sa instrukcijama nadležnih službi i važećim bezbjednosnim propisima.

"Posada Er Srbije postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbjednosnim standardima", navela je kompanija.

Er Srbija je precizirala i da su kontrola putnika i prtljaga u nadležnosti aerodromskog sistema bezbjednosti i odgovarajućih službi.

U saopštenju nije navedeno o kom putniku je riječ niti šta je konkretno zahtijevalo dodatnu provjeru.

Prema nezvaničnim informacijama od sinoć, let za Moskvu nije bio otkazan, a kako je objavio Vojinović, avion je jutros sletio u glavni grad Rusije.

Kako mediji saznaju, u avionu su se nalazili predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović.

Još tokom jučerašnjeg dana predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević postavio je na društvenoj mreži Iks pitanje ko sinoć letom u 18:30 časova "bježi za Moskvu".

Potom je crnogorski portal ETV objavio da su Vulin i Popović rezervisali karte za taj let, pozivajući se na svoje izvore.

Kasnije se pojavila informacija o promjeni putanje aviona, a sada je Er Srbija i zvanično potvrdila njegov povratak u Beograd zbog dodatnih bezbjednosnih provjera.

(NovaS/MONDO)