Tragedija u Grčkoj: Dva vatrogasca poginula pod ruševinama tokom gašenja požara

Dva vatrogasca poginula su, a jedan je povrijeđen kada se tokom gašenja požara urušio dio napuštene zgrade u zapadnoj Atici u Grčkoj.

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Dva vatrogasca su poginula kada se prilikom gašenja požara urušio dio napuštene grade u zapadnoj Atici, dok je jedan vatrogasac povrijeđen.

"Katimerini" piše da su dva vatrogasca ostala ispod ruševina. Oni su potom izvučeni i odvezeni u bolnicu Atikon gdje su proglašeni mrtvima.

Povrijeđeni je prevezen u opštu bolnicu, ali nema podataka o stepenu njegovih povreda.

Ministar za klimatske krize i civilnu zaštitu Evangelos Turnas rekao je da vatrogasna služba danas žali za dvoje svojih članova, koji su izgubili živote na dužnosti.

"Moje misli su sa njihovim porodicama i prijateljima. Izražavam svoje najdublje i najiskrenije saučešće. Takođe želim brz i potpun oporavak njihovom kolegi koji je prevezen u bolnicu", naveo je Turnas u saopštenju.

Dvojica stradalih bili su u grupi od oko 20 vatrogasaca koji su požurili na lice mjesta u Ulici Kacantoni u Zefiriju.

Vatrogasna služba obaviještena je o požaru danas oko 11.40 časova.

Jedinica za istragu podmetanja požara iz Atine je takođe na licu mjesta kako bi utvrdila uzrok požara.