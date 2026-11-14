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Snimak "operacije čistilište" u Mađarskoj: Policija u šumi lopatama iskopava novac Orbanovog ministra

Snimak "operacije čistilište" u Mađarskoj: Policija u šumi lopatama iskopava novac Orbanovog ministra

Izvor mondo.rs
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Objavljen je šokantan snimak na kojem mađarski policajci noću lopatama iskopavaju gotovo 20 miliona dolara u šumi, u okviru istrage korupcije protiv bivšeg ministra u vladi Viktora Orbana.

Snimak mađarske policije koja iskopava skriveni novac Izvor: X/@magyarpeterMP

Mađarske vlasti pronašle su gotovo 20 miliona dolara u gotovini, dijelom zakopanih u šumama, a dijelom sakrivenih u poljoprivrednim objektima, skladištima i stambenoj zgradi, tokom istrage o korupciji protiv bivšeg ministra u vladi Viktora Orbana, Mikloša Šestaka. Dio novca bio je zakopan u šumama, a ostatak skriven u skladištima, poljoprivrednim objektima, jednoj kući i sefu na tajnoj lokaciji. Objavljen je i snimak akcije.

Novac je pronađen tokom dvodnevne policijske akcije sprovedene u Budimpešti i tri mađarske županije. Istražitelji su zaplijenili više od pet milijardi forinti, oko 2,6 miliona evra i 1,2 miliona dolara.

Istraga se vodi protiv Mikloša Seštaka, bivšeg ministra nacionalnog razvoja u Orbanovoj vladi, koji je uhapšen krajem septembra. Sumnjiči se da je primio više od 37 miliona dolara mita i nezakonitih provizija povezanih sa nabavkom autobusa za državnog prevoznika i državnim građevinskim projektima.

Šestak, koji je bio Orbanov ministar za razvoj od 2014. do 2018. godine, negirao je bilo kakve nezakonite radnje. Njegov advokat Gabor Pap nije odgovorio na zahtjev Rojtersa za komentar.

Mađarska Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine, koju je osnovala nova vlada, objavila je i snimak policijske akcije. Na njemu se vide istražitelji pored velikih gomila novčanica, ali i policajci koji tokom noći lopatama iskopavaju novac u šumi.

Premijer Peter Mađar izjavio je da je 12 zaposlenih u državnom trezoru čak osam sati brojalo pronađeni novac, koristeći pet mašina za brojanje novčanica.

Mađar, koji je nakon pobjede na izborima u aprilu obećao obračun sa korupcijom iz vremena Orbanove vladavine, poručio je da zaplena predstavlja kraj bivše vladajuće koalicije.

"Ovo zvanično označava kraj mafije Fides-KDNP. Od danas je Viktor Orban dokazani mafijaški šef. Pali mafijaški šef. A Fides je kriminalna organizacija", napisao je Mađar na Fejsbuku.

Fides-KDNP je izrazio uvjerenje da više od šest milijardi forinti gotovine zakopanih u šumama i sakrivenih u raznim zgradama nema nikakve veze sa bivšim ministrom nacionalnog razvoja. Fides je saopštio i da ne može imati zajednicu ni sa kim ko ne drži svoju poslaničku zakletvu, prenosi danas "Mađar nemzet".

Niz istraga protiv Orbanovih saradnika

Pronalazak miliona dolara samo je posljednji u nizu slučajeva koje mađarske vlasti istražuju nakon smjene vlasti. Nova vlada pokrenula je istrage zbog sumnje na korupciju i zloupotrebu javnog novca tokom Orbanovih 16 godina na čelu države.

Mađar je kampanju nazvao "Operacija Čistilište".

Početkom nedjelje policija je privela i Orbanovog mlađeg brata, koji se našao pod istragom zbog sumnje na trgovinu ljudima i trgovinu uticajem.

U pritvoru se nalazi i bivši guverner mađarske centralne banke Đerđ Matolči. Protiv njega se vodi istraga zbog sumnje na zloupotrebu sredstava fondacije kojoj je bilo povjereno oko 818 miliona dolara javnog novca.

Orban, čija je stranka Fides u aprilu ubjedljivo izgubila izbore od Mađarove proevropske stranke Tisa, odbacuje optužbe i tvrdi da su istrage politički motivisane.

Postupke protiv svojih bivših saradnika nazvao je političkom "tiranijom", čiji je cilj, kako tvrdi, da ga ukloni sa mađarske političke scene.

Prema anketi agencije "Medijan", objavljenoj ove nedjelje na portalu HVG, 70 odsto ispitanika smatra antikorupcijsku inicijativu veoma važnom.

Politikolog Gabor Terek ocijenio je da bi fotografije velikih količina pronađenog novca mogle da nanesu štetu Fidesu, čija je podrška, prema istraživanju "Medijana", do novembra pala na 16 odsto birača.

BONUS VIDEO:

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00:28
Vikor Orban šeta Dragačevom
Izvor: RINA
Izvor: RINA

(MONDO)   

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Tagovi

Viktor Orban Mađarska novac korupcija

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