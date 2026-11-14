Orbanova stranka o milionima evra pronađenim u šumama: Mikloš nema ništa s tim

Stranka bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, Fides, oglasila se povodom snimaka zapljene desetina miliona evra zakopanih u šumama i skrivenih u skladištima.

Izvor: Gints Ivuskans/Shutterstock/NVVH

Stranka bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, Fides, saopštila je da fotografije velike količine zaplijenjenog novca koje je objavila Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) nemaju nikakve veze sa nekadašnjim ministrom nacionalnog razvoja Miklošem Šestakom.

Saopštenje je uslijedilo nakon što su nadležni organi objavili snimke i fotografije sa koordinisanih istražnih akcija sprovedenih 12. i 13. novembra na više lokacija širom Mađarske. Tokom pretresa, istražitelji su pronašli ogromne količine gotovine zakopane u šumama, kao i skrivene u poljoprivrednim objektima, skladištima i stambenim zgradama.

"Fides - Mađarski građanski savez uvjeren je da fotografije koje je objavila Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine nemaju nikakve veze sa Miklošem Šestakom", navodi se u zvaničnom saopštenju stranke.

Iz ove partije su naglasili da je od promjene političkog sistema svaki izabrani predstavnik u Mađarskoj polagao zakletvu da će poštovati i sprovoditi zakone.

"Fides-KDNP ne može biti dio zajednice sa bilo kim ko se toga ne pridržava", poručili su iz stranke.

This officially marks the end of the Fidesz-KDNP mafia!More than 6 billion forints’ worth of cash, buried or otherwise concealed, was found and seized yesterday and today by the National Asset Recovery and Protection Office (NVVH) as part of the criminal investigation into Miklós Seszták, a former minister in @PM_ViktorOrban's government.Here is the full statement of the NVVH:"On 12 and 13 November 2026, the National Asset Recovery and Protection Office carried out coordinated investigative operations at several locations across the country, including Budapest and Pest, Békés and Nógrád counties, as part of the criminal proceedings against Dr Miklós Seszták, former Minister of National Development.During the searches, investigators found large quantities of cash buried in forests, hidden in agricultural and warehouse buildings and in a residential property, as well as stored in a high-value safe at a hidden location.The total amount of cash recovered during the two-day operation was 5,071,632,000 forints, 2,658,350 euros and 1,257,100 US dollars.The cash was deposited with the Hungarian State Treasury by NVVH personnel today.The NVVH would like to thank the officers of the Criminal Technical Department of the National Bureau of Investigation and the Rapid Response Police for their assistance during the investigative operations, as well as the National Tax and Customs Administration and the Hungarian State Treasury for their cooperation." — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP)November 13, 2026

Pronađeno više od pet milijardi forinti, milioni evra i dolara

Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine saopštila je u petak da su istražne radnje sprovedene u Budimpešti i županijama Pešta, Bekeš i Nograd, u okviru krivičnog postupka koji se vodi protiv Šestaka. Pored šuma, skladišta i stambenih objekata, dio gotovine otkriven je i u sefu na osamljenoj lokaciji.

Prema zvaničnim podacima NVVH, ukupno je zaplijenjeno:

5.071.632.000 forinti

2.658.350 evra

1.257.100 dolara

Riječ je o novcu čija se ukupna protivvrijednost mjeri desetinama miliona evra, a koji bi, zajedno sa pratećim dokazima, mogao dodatno da ojača poziciju tužilaštva u postupku koji se odnosi na sumnje u koruptivne aktivnosti.

Za šta se tereti bivši ministar?

Kako je ranije objavljeno, tužilaštvo smatra da postupci Mikloša Šestaka, na osnovu trenutno raspoloživih dokaza, mogu predstavljati primanje mita od strane visokog funkcionera, uz zloupotrebu službenog položaja, u okviru organizovane kriminalne aktivnosti. Takođe, sumnja se i na primanje mita u svojstvu saučesnika u krivičnom djelu.