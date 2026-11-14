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Orbanova stranka o milionima evra pronađenim u šumama: Mikloš nema ništa s tim

Orbanova stranka o milionima evra pronađenim u šumama: Mikloš nema ništa s tim

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Stranka bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, Fides, oglasila se povodom snimaka zapljene desetina miliona evra zakopanih u šumama i skrivenih u skladištima.

Orbanova stranka o milionima evra pronađenim u šumama: Mikloš nema ništa s tim Izvor: Gints Ivuskans/Shutterstock/NVVH

Stranka bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, Fides, saopštila je da fotografije velike količine zaplijenjenog novca koje je objavila Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) nemaju nikakve veze sa nekadašnjim ministrom nacionalnog razvoja Miklošem Šestakom.

Saopštenje je uslijedilo nakon što su nadležni organi objavili snimke i fotografije sa koordinisanih istražnih akcija sprovedenih 12. i 13. novembra na više lokacija širom Mađarske. Tokom pretresa, istražitelji su pronašli ogromne količine gotovine zakopane u šumama, kao i skrivene u poljoprivrednim objektima, skladištima i stambenim zgradama.

"Fides - Mađarski građanski savez uvjeren je da fotografije koje je objavila Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine nemaju nikakve veze sa Miklošem Šestakom", navodi se u zvaničnom saopštenju stranke.

Iz ove partije su naglasili da je od promjene političkog sistema svaki izabrani predstavnik u Mađarskoj polagao zakletvu da će poštovati i sprovoditi zakone.

"Fides-KDNP ne može biti dio zajednice sa bilo kim ko se toga ne pridržava", poručili su iz stranke.

Pronađeno više od pet milijardi forinti, milioni evra i dolara

Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine saopštila je u petak da su istražne radnje sprovedene u Budimpešti i županijama Pešta, Bekeš i Nograd, u okviru krivičnog postupka koji se vodi protiv Šestaka. Pored šuma, skladišta i stambenih objekata, dio gotovine otkriven je i u sefu na osamljenoj lokaciji.

Prema zvaničnim podacima NVVH, ukupno je zaplijenjeno:

  • 5.071.632.000 forinti
  • 2.658.350 evra
  • 1.257.100 dolara

Riječ je o novcu čija se ukupna protivvrijednost mjeri desetinama miliona evra, a koji bi, zajedno sa pratećim dokazima, mogao dodatno da ojača poziciju tužilaštva u postupku koji se odnosi na sumnje u koruptivne aktivnosti.

Za šta se tereti bivši ministar?

Kako je ranije objavljeno, tužilaštvo smatra da postupci Mikloša Šestaka, na osnovu trenutno raspoloživih dokaza, mogu predstavljati primanje mita od strane visokog funkcionera, uz zloupotrebu službenog položaja, u okviru organizovane kriminalne aktivnosti. Takođe, sumnja se i na primanje mita u svojstvu saučesnika u krivičnom djelu.

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Tagovi

Mađarska hapšenja zapljena korupcija Viktor Orban

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