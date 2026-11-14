Iran: Tanker se zapalio nakon udara u pomorsku minu u Ormuskom moreuzu

Iranska mornarica saopštila je da je tanker udario u pomorsku minu i zapalio se u Ormuskom moreuzu. Incident nije nezavisno potvrđen.

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Iranska mornarica saopštila je da se tanker za prevoz nafte zapalio nakon što je jutros udario u pomorsku minu u istočnom dijelu Ormuskog moreuza. Tvrdnja za sada nije nezavisno potvrđena, a nije saopšteno ni o kojem brodu je riječ.

Prema navodima iranske mornarice, tanker je ušao u područje koje je označeno kao opasno i zabranjeno za plovidbu, uprkos prethodnim upozorenjima. Iranska strana tvrdi i da je plovilo tokom prolaska isključilo sisteme za praćenje i identifikaciju.

Iranska državna televizija Pres TV prenijela je da se tanker nakon udara u minu zapalio i zaustavio. Za sada nema podataka o zastavi broda, njegovom vlasniku, stanju posade niti eventualnim žrtvama.

Incident se dogodio u vrijeme ozbiljnih ograničenja pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte.

Iran je nakon početka vojne operacije SAD i Izraela protiv te zemlje 28. februara uveo ograničenja za prolazak brodova kroz ovaj strateški prolaz, uz zahtjev da plovila poštuju pravila koja su odredile iranske vlasti.

Iranska mornarica je i ranije izvještavala o napadima i eksplozijama na tankerima za koje tvrdi da su prekršili ograničenja plovidbe. U odvojenom saopštenju, iranska Revolucionarna garda prijavila je da su još dva tankera u petak uveče udarila u mine i zapalila se.

Rojters navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi iranske tvrdnje o najnovijem incidentu.