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Nova drama u Ormuskom moreuzu: Dva naftna tankera u plamenu nakon udara u pomorske mine

Nova drama u Ormuskom moreuzu: Dva naftna tankera u plamenu nakon udara u pomorske mine

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Dva tankera za naftu zapalila su se nakon što su naišla na pomorske mine u Ormuskom moreuzu, saopštila je Iranska revolucionarna garda, dan nakon sličnih incidenata u kojima su učestvovali brodovi na tom plovnom putu.

Drama u Ormuskom moreuzu: Zapalila se dva tankera Izvor: Shutterstock

U saopštenju se navodi da je jedan tanker naišao na minu u istočnom dijelu moreuza, dok je drugi pogođen duž "nedozvoljene rute", te da su oba plovila ostala nepokretna.

Iranska garda je napomenula da su tankeri prethodno onesposobili svoje sisteme za navigaciju i identifikaciju i da su pokušali da prođu kroz moreuz uz podršku američke vojske, prenio je portal "Šafak njuz".

Revolucionarna garda Irana objavila je juče da su se dva tankera za naftu zapalila nakon što su naišla na mine. Kasnije se zapalio i tegljač koji je prišao da pomogne jednom brodu.

Iran je ranije upozorio brodove da ne pokušavaju da plove neodobrenim rutama u Ormuskom moreuzu i da plovidba ovim strateški važnim putem mora da se odvija uz odobrenje od Teherana.

SAD i dalje vrše blokadu iranskih luka.

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Tagovi

Ormuski moreuz Iran SAD

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