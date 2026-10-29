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Incident u jeku tenzija na Bliskom istoku: Zapalio se brod u Ormuskom moreuzu

Incident u jeku tenzija na Bliskom istoku: Zapalio se brod u Ormuskom moreuzu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Požar je izbio na brodu u Ormuskom moreuzu usljed bojazni od nove vojne eskalacije u sukobu Amerike i Izraela sa Iranom, javila je danas britanska Agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO).

Zapalio se brod u Ormuskom moreuzu Izvor: Shutterstock

U saopštenju se navodi da je kapetan drugog broda prijavio incident.

Uzrok požara i stanje broda i posade još nisu poznati.

Prema podacima UKMTO, požar je izbio na brodu u vodama kod obala Omana, prenosi njemačka DPA.

Američka mornarica donedavno je pratila tankere kroz moreuz.

U proteklih nekoliko sedmica, iranske snage pojačale su svoje napade na brodove u regionu.

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Tagovi

Ormuski moreuz brodovi Bliski istok

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