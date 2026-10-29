Incident u jeku tenzija na Bliskom istoku: Zapalio se brod u Ormuskom moreuzu

Požar je izbio na brodu u Ormuskom moreuzu usljed bojazni od nove vojne eskalacije u sukobu Amerike i Izraela sa Iranom, javila je danas britanska Agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO).
U saopštenju se navodi da je kapetan drugog broda prijavio incident.
Uzrok požara i stanje broda i posade još nisu poznati.
Prema podacima UKMTO, požar je izbio na brodu u vodama kod obala Omana, prenosi njemačka DPA.
Američka mornarica donedavno je pratila tankere kroz moreuz.
U proteklih nekoliko sedmica, iranske snage pojačale su svoje napade na brodove u regionu.