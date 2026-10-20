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Mehemed Vukalić ponovo osuđen za trostruko ubistvo u Sanskom Mostu: Ovaj put dobio 45 godina zatvora

Mehemed Vukalić ponovo osuđen za trostruko ubistvo u Sanskom Mostu: Ovaj put dobio 45 godina zatvora

Autor Haris Krhalić
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Mehemed Vukalić ponovo je nepravosnažno osuđen na 45 godina zatvora za ubistvo troje zaposlenih u Gimnaziji u Sanskom Mostu 2024. godine.

Mehemed Vukalić osuđen na 45 godina za trostruko ubistvo Izvor: Shutterstock

Mehemed Vukalić osuđen je na 45 godina zatvora zbog ubistva troje zaposlenih u Gimnaziji u Sanskom Mostu u avgustu 2024. godine. Kantonalni sud u Bihaću ponovo je izrekao nepravosnažnu presudu nakon što je prethodnu, kojom je bio osuđen na 42 godine zatvora, poništio Vrhovni sud Federacije BiH.

Vukalić je u avgustu 2024. godine u prostorijama škole ubio direktora Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu Gordanu Midžan. U toj ustanovi radio je kao domar.

Kantonalni sud u Bihaću je u novembru prošle godine Vukalića osudio na 42 godine zatvora. Osim za trostruko ubistvo, teretio se i za nezakonito posjedovanje automatske puške „kalašnjikov“, kojom je počinio zločin.

Međutim, Vrhovni sud Federacije BiH kasnije je poništio tu presudu, nakon čega je uslijedilo novo suđenje i izricanje kazne od 45 godina zatvora.

Nakon zločina Vukalić je pucao sebi u grudi, ali je preživio. Na novu presudu postoji mogućnost žalbe, tako da ona još nije pravosnažna.

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Tagovi

Sanski Most ubistvo presuda

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