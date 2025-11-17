logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vukalić osuđen na 42 godine zatvora zbog trostrukog ubistva u Sanskom Mostu

Vukalić osuđen na 42 godine zatvora zbog trostrukog ubistva u Sanskom Mostu

Autor Nikolina Damjanić Izvor Dnevni avaz
0

Mehemed Vukalić prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Bihaću osuđen je na 42 godine dugotrajnog zatvora zbog trostrukog ubistva počinjenog u augustu prošle godine u prostorijama Gimnazije Sanski Most.

profimedia-0900426164.jpg Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na presudu postoji pravo žalbe, piše Avaz.

Prema optužnici, Vukalić je automatskom puškom usmrtio direktora škole Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan.

U završnoj riječi izvinio se porodicama ubijenih te izrazio kajanje, kao i svojoj porodici, koja ga je tokom postupka podržavala. Naglasio je da je „uvijek bio uzoran suprug i otac“ i da smatra da je takvu podršku zaslužio. Ranije je zatražio da mu bude omogućeno prisustvo na izricanju presude.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sanski Most gimnazija presuda ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ