Vukalić osuđen na 42 godine zatvora zbog trostrukog ubistva u Sanskom Mostu

Mehemed Vukalić prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Bihaću osuđen je na 42 godine dugotrajnog zatvora zbog trostrukog ubistva počinjenog u augustu prošle godine u prostorijama Gimnazije Sanski Most.

Na presudu postoji pravo žalbe, piše Avaz.

Prema optužnici, Vukalić je automatskom puškom usmrtio direktora škole Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan.

U završnoj riječi izvinio se porodicama ubijenih te izrazio kajanje, kao i svojoj porodici, koja ga je tokom postupka podržavala. Naglasio je da je „uvijek bio uzoran suprug i otac“ i da smatra da je takvu podršku zaslužio. Ranije je zatražio da mu bude omogućeno prisustvo na izricanju presude.