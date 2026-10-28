Sarajevo: Uhapšen 34-godišnjak zbog sumnje da je ubio stariju ženu

Tridesetčetvorogodišnji Sarajlija K.P. uhapšen je zbog sumnje da je u Sarajevu ubio ženu Z.T, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

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Muškarac je uhapšen sinoć i nalazi se u Psihijatrijskoj klinici, a policija radi na rasvjetljavanju krivičnog djela teško ubistvo.

Policijska uprava Stari Grad juče u 11.40 časova zaprimila je poziv da se u stanu u Petrakijinoj ulici nalazi starija žena bez znakova života.

Izlaskom na mjesto događaja policija je potvrdila navode iz prijave.

(Srna)