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Na meti "golf", "pasat" i BMW: U BiH za devet mjeseci ukradeno 115 automobila, uhapšeno 13 osoba

Na meti "golf", "pasat" i BMW: U BiH za devet mjeseci ukradeno 115 automobila, uhapšeno 13 osoba

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U BiH je od početka godine ukradeno 115 automobila, od kojih najviše u Federaciji BiH /FBiH/ 71, a najčešća meta kradljivaca bila su vozila njemačkog proizvođača "Folksvagen", posebno modeli "golf" i "pasat".

U BiH od početka godine ukradeno 115 automobila: Na meti kradljivaca najčešće "golf" i "pasat" Izvor: MONDO/Ilustracija

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske tokom devet mjeseci ove godine evidentiralo je 38 krivičnih djela koja se odnose na otuđenje motornih vozila, što je za 2,8 odsto više nego u istom periodu lani, kada je ukradeno 36 vozila.

Tokom posmatranog perioda policijski službenici su pronašli i vratili vlasnicima 35 vozila ukradenih na teritoriji Republike Srpske, FBiH, te po Interpolovoj potjernici, podaci su MUP-a Republike Srpske.

Na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka evidentirano je najviše krivičnih djela koja se odnose na krađu vozila, i to 10, dok su policijske uprave Prijedor i Bijeljina evidentirale po sedam.

U Republici Srpskoj na meti kradljivaca najčešće je bio i "be-em-ve".

U FBiH za period januar-septembar evidentirana je 71 krađa motornih vozila, uhapšeno je 13 lica, a za ovo krivično djelo nadležnim tužilaštvima je prijavljeno 25 osoba.

U 2025. godini, u istom periodu, evidentirane su 73 krađe, uhapšena su 23 lica, a broj prijavljenih je 34, podaci su Federalne uprave policije /FUP/.

Iz FUP-a je navedeno da je, od ukupnog broja evidentiranih, krađa vozila najviše bilo u Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu, prenosi "Dnevni avaz".

Na području Brčko distrikta od 1. januara do 30. septembra evidentirano je šest krađa motornih vozila, koja su pronađena i vraćena vlasnicima, a policija u distriktu bilježi povećanje broja krađa za dva vozila u odnosu na isti period 2025. godine.

Kada je riječ o metodama korištenim u krađama, u četiri slučaja su izvršioci iskoristili originalni ključ koji se nalazio u vozilu, dok su u dva slučaja spojili električne instalacije da bi vozilo stavili u pogon, naveli su iz Policije Brčko distrikta.

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Tagovi

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