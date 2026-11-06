Prevara teška 100 miliona evra: Razbijeni krijumčari luksuznih vozila, pretresi i u Hrvatskoj

Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) razbilo je kriminalnu mrežu koja je uvozom i prodajom luksuznih automobila izvršila PDV prevaru tešku 100 miliona evra. U akciji "Javelin" uhapšeno je 13 osoba, a pretresi su obavljeni u pet evropskih zemalja, uključujući i Hrvatsku.

Izvor: EPPO

Kako je saopštilo Evropsko javno tužilaštvo, u okviru opsežne istrage juče su obavljeni pretresi u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, u kojima je učestvovalo više od 900 poreskih i policijskih službenika.

U Njemačkoj i Austriji uhapšeno je 13 lica, a istraga se vodi protiv više od 50 osumnjičenih.

Istovremeno, izvršeni su i nalozi za oduzimanje imovine vrijedne čak 26 miliona evra. U Berlinu su oduzete dvije nekretnine, među kojima je i jedna sa hostelom, a u Hrvatskoj sedam nekretnina. Zamrznuti su bankovni računi, a zaplijenjeno je i na desetine automobila, među kojima su i skupocjena luksuzna vozila, te gotovina, kriptovalute, oružje sa municijom i nekoliko luksuznih satova.

Lanac firmi i lažni povrati PDV-a

Prema do sada prikupljenim dokazima, ovu složenu šemu organizovalo je pet osumnjičenih vođa i dva poreska savjetnika, a uigran sistem je funkcionisao najmanje od 2016. godine. Koristili su pravila Evropske unije po kojima su prekogranične transakcije između država članica oslobođene PDV-a.

Firme iz više država EU, među kojima su Austrija i Češka, prijavljivale su prodaju luksuznih automobila firmama u Berlinu, koje su imale ulogu takozvanih "nestalih trgovaca". Prema propisima EU, njemačke firme kupovale su automobile po neto cijeni, bez PDV-a, ali su pri preprodaji u Njemačkoj kupcima morale da obračunaju PDV i uplate ga poreskim vlastima.

Umjesto toga, kako se sumnja, one su naplaćivale PDV, a zatim nestajale ili prestajale sa radom bez uplate poreza državi.

Automobili su potom preprodavani preko posredničkih firmi, takozvanih "bafera", koje su imale zadatak da prikriju prevaru i transakcijama daju privid zakonitosti. Na kraju su vozila prodavana u drugu državu EU, a posljednji kupac u Njemačkoj mogao je da traži povrat PDV-a plaćenog dobavljaču, iako taj porez nikada nije ni uplaćen državi.

Na ovaj način osumnjičeni su, prema navodima tužilaštva, ostvarili nezakonitu dobit procijenjenu na 100 miliona evra, koju su potom prali kako bi prikrili njeno stvarno porijeklo.

Ovu akciju su, pod nadzorom EPPO-a, sprovele agencije za sprovođenje zakona u pet zemalja. U Hrvatskoj je učestvovao PNUSKOK, uz podršku policijskih uprava iz Zagreba i Zadra.