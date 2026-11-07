"Iznenadićemo cijeli svijet!": Iran spreman da otkrije tajnu podzemnih raketnih gradova i novog nevidljivog oružja

Iran je razvio podzemne komplekse za proizvodnju i skladištenje raketa i dronova koji mogu da funkcionišu i tokom bombardovanja, a Revolucionarna garda najavila je i predstavljanje novog oružja koje bi, u slučaju novog sukoba, moglo da iznenadi svijet.

Izvor: Sasan/MEI / Sipa Press / Profimedia

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) razvio je podzemne komplekse za proizvodnju i skladištenje raketa i drugog naoružanja, a najavljeno je i predstavljanje novog oružja u slučaju nove eskalacije sukoba.

Portparol IRGC-a, brigadni general Hosein Mohebi, izjavio je da bi novo oružje, u slučaju trećeg talasa sukoba s neprijateljem, moglo da „iznenadi cijeli svijet“.

Mohebi je na konferenciji za novinare uoči Nedjelje iranskog vazduhoplovstva rekao da Iran neće dozvoliti neprijateljima da zaustave proizvodnju i modernizaciju naoružanja. Dodao je da će nova dostignuća iranskih vazduhoplovnih snaga biti predstavljena ukoliko dođe do nove eskalacije sukoba, prenose iranske novinske agencije IRNA, Tasnim i Fars.

Podzemni „raketni gradovi“ kao strateška prednost Irana

Kao jedno od najznačajnijih dostignuća IRGC-a Mohebi je naveo razvoj takozvanih podzemnih „raketnih gradova“, koji omogućavaju proizvodnju i skladištenje raketa i dronova ispod površine zemlje.

Prema njegovim riječima, Iran je tokom ratnih dejstava uspio da proizvodnju raketa iz površinskih postrojenja premjesti u podzemne komplekse, čime je omogućio njen nastavak i pod neprijateljskim bombardovanjem.

Istakao je da su ti kapaciteti razvijeni zahvaljujući domaćem znanju, tehnološkim dostignućima i velikoj teritoriji Irana. Naveo je i da protivnik nije bio svjestan obima iranskih proizvodnih mogućnosti i da je pogrešno procjenjivao koliko raketa Teheran ima na raspolaganju.

Iran tvrdi da je unaprijedio rakete i dronove

Mohebi je tvrdio da je Iran razvio tehnologije koje smanjuju radarski odraz raketa i dronova i omogućavaju im da izbjegnu protivvazdušnu odbranu.

Prema njegovim riječima, te tehnologije doprinijele su tome da sistemi poput američkih THAAD i Patriot postanu manje efikasni u odbrani od iranskog naoružanja.

Portparol IRGC-a naveo je da su iranske vazduhoplovne snage tokom takozvanog „Ramazanskog rata“ oborile ili uništile više od 260 neprijateljskih letjelica, uključujući avione F-35, F-16, F-8 i F-5, kao i bespilotne letjelice.

Dodao je da je Iran tokom prethodnih sedmicu ili dvije zarobio sedam izviđačkih dronova MQM170, prenijela je Al Džazira. Ove tvrdnje iranskih zvaničnika nisu nezavisno potvrđene.

Teheran najavljuje snažniji odgovor na nove napade

Mohebi je upozorio da bi svaki novi napad na Iran izazvao snažniji odgovor i da bi iranske snage, ukoliko procijene da postoji prijetnja, bile spremne da izvedu asimetrične operacije.

Dodao je da se razvoj iranskih raketnih poligona nastavlja i da neće biti obustavljen.

Govoreći o nuklearnoj politici, portparol IRGC-a rekao je da je Iran spreman za strateške promjene i da bi ta organizacija mogla da preispita nuklearnu doktrinu ukoliko državno rukovodstvo donese takvu odluku.

Trampovi savjetnici podijeljeni oko nastavka rata protiv Irana

Savjetnici američkog predsjednika Donalda Trampa podijeljeni su oko daljeg vođenja rata protiv Irana. Dio njegovih saradnika zalaže se za obnovu širih vojnih operacija, dok drugi, uključujući potpredsjednika Džej Di Vensa i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, podržavaju nastavak diplomatskih napora za postizanje sporazuma kojim bi se okončao rat i ponovo otvorio Ormuski moreuz.

O tome piše „Volstrit džornal“ (WSJ), pozivajući se na izvore unutar američke administracije.

Prema navodima njujorškog lista, ministar odbrane Pit Hegset i komandant američke Centralne komande (CENTCOM) zalagali su se tokom nedavnih brifinga za povratak širokim borbenim operacijama protiv Irana.

Istovremeno, pojedini Trampovi spoljni savjetnici poručili su predsjedniku da će njegovo političko nasljeđe zavisiti od toga da li će uspjeti da primora Iran da odustane od nuklearnog programa.

S druge strane, Vitkof i potpredsjednik Džej Di Vens nastoje da obezbijede Trampovu kontinuiranu podršku diplomatskim naporima za postizanje sporazuma s Teheranom.

Prema pisanju lista, iranski zvaničnici trebalo bi da se narednih dana vrate u Katar, moguće već danas, kako bi razgovarali o potencijalnom sporazumu.

(Mondo)