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Oktobar najtopliji u istoriji usljed jačanja El Ninja: Alarmantni podaci, naučnici upozoravaju na ono što slijedi

Oktobar najtopliji u istoriji usljed jačanja El Ninja: Alarmantni podaci, naučnici upozoravaju na ono što slijedi

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Klimatski rekordi nastavljaju da se nižu, a podaci evropskog programa Kopernik pokazuju da se planeta sve više približava granici zagrijavanja od 1,5 stepeni Celzijusa.

Oktobar najtopliji u istoriji usljed jačanja El Ninja: Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Stefan Stojanović/Severe weather Europe

Oktobar 2026. godine bio je najtopliji oktobar u istoriji mjerenja globalnih temperatura i treći uzastopni mjesec koji je premašio prag zagrijavanja utvrđen Pariskim sporazumom, saopštio je danas glavni program Evropske unije (EU) za posmatranje Zemlje, koji sprovodi mjerenje vremenskih i klimatskih uslova Kopernik.

Evropska agencija navodi da je 2026. godina druga najtoplija godina u istoriji, uz 20 odsto šanse da se izjednači ili premaši 2024. godina po toplotnom rekordu, prenio je ABC Njuz.

Očekuje se da će prosječna globalna temperatura za četvorogodišnji period između 2023. i 2026. godine premašiti prag od 1,5 stepeni Celzijusa.

Temperature površine mora nastavile su da rastu, a prosječna temperatura površine mora van polarnih regiona bila je najviša zabilježena za oktobar, čime je oboren prethodni rekord iz 2023. godine.

"U tropskom dijelu Tihog okeana El Ninjo nastavlja da jača, pri čemu je temperatura površine mora u regionu koji naučnici koriste kao glavni reper za praćenje i definisanje ovog klimatskog obrasca dostigla istorijski maksimum. Ta temperatura sada premašuje vrhunce zabilježene tokom prethodnih veoma jakih epizoda El Ninja", navodi Kopernik.

Novi rekordi biće tema o kojoj će razgovarati svjetski lideri, klimatski pregovarači, naučnici i neprofitne organizacije u Turskoj na godišnjoj konferenciji Ujedinjenih nacija o klimi.

Očekuje se da će se konferencija COP31 fokusirati na pretvaranje prethodnih obaveza u konkretne rezultate. Trampova administracija neće poslati zvaničnu delegaciju SAD, uprkos tome što su Sjedinjene Američke Države drugi najveći emiter gasova sa efektom staklene bašte na svijetu, odmah iza Kine.

(Mondo)

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Tagovi

el ninjo globalno zagrijavanje temperatura

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