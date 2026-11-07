Veritas upozorio na tajne ekshumacije: U Kninu i Daruvaru iskopani posmrtni ostaci srpskih žrtava

Veritas saopštio da su u Kninu i Daruvaru ekshumirani posmrtni ostaci srpskih žrtava iz ratova devedesetih. U toku je priprema za DNK identifikaciju.

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Nadležni organi Hrvatske su tokom septembra i oktobra daleko od očiju javnosti ekshumirali posmrtne ostatke ubijenih Srba iz grobnica u Kninu i Daruvaru, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas".

Iz "Veritasa" otkrivaju da im se 28. oktobra sa kninskog groblja javio sin jednog od srpskih boraca ubijenih 21. juna 1992. godine na Miljevačkom platou, čiji posmrtni ostaci do danas nisu identifikovani.

Kako objašnjavaju, riječ je o čovjeku koji je godišnje više puta obilazio zajedničku grobnicu u kojoj je nakon ekshumacije iz jame u Drinovcima u avgustu 1992. godine pokopano 12 neidentifikovanih žrtava sa Miljevačkog platoa, kojima je prisluživao svijeće i polagao cvijeće.

"Nakon što je to učinio i u avgustu ove godine, prilikom posete 28. oktobra zatekao je potpuno izmenjeno stanje - humki više nije bilo, već samo sveže prekopana i poravnata zemlja, što je dokumentovao i fotografijama iz avgusta i oktobra", navode u "Veritasu".

Potom su, kako kažu, njegove navode provjerili iz dva relevantna izvora i dobili potvrdu da je Uprava za zarobljene i nestale Ministarstva hrvatskih branilaca nedavno zaista ekshumirala ovu lokaciju u Kninu, te da su posmrtni ostaci prebačeni u Zagreb radi uzimanja koštanih uzoraka i identifikacije DNK metodom.

"S obzirom na to da su sve porodice stradalih sa Miljevačkog platoa, osim jedne, davno dale referentne uzorke krvi i godinama čekale na ekshumaciju ove poznate lokacije, nadamo se brzoj i uspešnoj identifikaciji", poručuju iz "Veritasa".

Oni dodaju da su im isti izvori potvrdili da su u septembru u tišini ekshumirani i posmrtni ostaci žrtava srpske nacionalnosti iz ratova devedesetih na poznatoj lokaciji na groblju u Daruvaru.

"Ni za ekshumaciju u Kninu, ni za onu u Daruvaru, na zvaničnim stranicama Ministarstva hrvatskih branilaca nije objavljeno ni slovo", ukazuju iz "Veritasa".

Oni smatraju da takvo ćutanje postaje posebno upadljivo kada se uporedi sa jučerašnjim obilaskom odlagališta otpada Petrovačka dola kod Vukovara.

Na tom mjestu su, kako ističu u "Veritasu", hrvatski premijer Andrej Plenković i ministar Tomo Medved, uz veliku medijsku pažnju, poručili da će pronalaženje nestalih ostati u fokusu Vlade i ponovili optužbe na račun Srbije zbog navodnog skrivanja informacija o lokacijama grobnica.

"Dok se ekshumacije hrvatskih žrtava koriste za slanje političkih poruka uz prisustvo najvišeg državnog vrha i medija, ekshumacije poznatih grobnih mesta sa srpskim žrtvama sprovode se u potpunoj tišini", navode u "Veritasu".

Prema njihovoj ocjeni, očigledno je da se to radi da se ne izazove revolt hrvatske javnosti koja dobro zna čije se žrtve iskopavaju.

U "Veritasu" podsjećaju da hrvatski zvaničnici u svakoj prilici ističu da se na njihovom zvaničnom spisku trenutno nalazi 1.725 nestalih osoba iz, kako oni kažu, `domovinskog rata`, ali redovno prećutkuju činjenicu da više od polovine tog broja čine srpske žrtve.

Naglasili su da se, prema njihovoj evidenciji, na spisku nestalih Srba sa područja Hrvatske i bivše RSK trenutno nalazi oko 1.460 osoba, od kojih gotovo trećina nije ni uvrštena na zvanični spisak kojim operiše Hrvatska.

"Veritas" poziva nadležne institucije u Zagrebu da prestanu sa selektivnim informisanjem javnosti, da proces DNK identifikacije posmrtnih ostataka iz Knina i Daruvara sprovedu u najkraćem mogućem roku i da o svim fazama transparentno obavijeste porodice žrtava i javnost.