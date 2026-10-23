Potraga za nestalima: Na Ozrenu ekshumirani posmrtni ostaci dvije osobe, transportovani u Banjaluku

Posmrtni ostaci najmanje dva lica ekshumirani su na lokalitetu Borovac na području opštine Banovići i prevezeni su u Centar za obdukciju i identifikaciju u Banjaluci radi dalje sudsko-medicinske obrade i utvrđivanja identiteta putem DNK analize.

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Prema informacijama iz Tužilaštva BiH, proces ekshumacije proveden je po nalogu postupajućeg tužioca.

Uz istražioca iz Posebnog odjeljenja za ratne zločine učestvovali su predstavnici Instituta za nestala lica BiH, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i ljekar-patolog sudske medicine.

Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić izjavio je ranije Srni da su na Ozrenu pronađeni posmrtni ostaci dvojice srpskih vojnika.

Pronađeni su, kako je Nuždić pojasnio, zahvaljujući informaciji bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske /VRS/ koji je do saznanja došao ličnim kontaktima, vođen isključivo željom da pomogne u pronalaženju nestalih.

Prema Nuždićevim riječima, nakon dobijene informacije, istražioci Republičkog centra odmah su izašli na teren, locirali posmrtne ostatke i o svemu obavijestili Tužilaštvo BiH, čime su stvoreni uslovi za ekshumaciju.