Novčane nagrade za informacije o grobnicama: Institut za nestala lica BiH pozvao svjedoke na saradnju

Institut za nestala lica BiH aktivirao je novčane nagrade za informacije o lokacijama grobnica. Posmrtni ostaci 2.145 lica još čekaju identifikaciju.

Izvor: Institut za nestala lica BiH

Predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestala lica BiH Nikola Perišić pozvao je sve koji imaju bilo kakvu informaciju o lokaciji grobnica nestalih da sarađuju jer će za to dobiti novac.

Perišić je naveo da su dobili sve potrebne dozvole da bi novac za plaćanje informacija o lokacijama grobnica konačno postao operativan.

"Već danas su ova sredstva aktivna, pa vas pozivam da, ukoliko imate svjedoke koji bi dali informaciju o lokaciji grobnice u zamjenu za novac, da sarađujete s našim istražiteljima i iskoristite ovu mogućnost", rekao je Perišić.

Perišić je naveo da je u toku ponovna revizija stanja u mrtvačnicama, u kojima se nalaze posmrtni ostaci 2.145 slučajeva koje do sada nije bilo moguće identifikovati.

"Vjerujemo da će kvalitetna analiza dovesti do novih identiteta, ali se uporedo mora raditi i na provjeri identiteta dobijenih klasičnim metodama", rekao je Perišić.

Predstavnici udruženja i članovi porodica nestalih lica pozdravili su informacije koje su danas na sastanku Savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH u Vitezu iznijeli članovi Kolegija direktora koje se tiču finansijskog nagrađivanja za informacije o lokacijama grobnica.

Predstavnici porodica su izrazili nadu da će se na ovaj način doći do konkretnih i tačnih podataka na terenu.

Na skupu u Vitezu je istaknuto i da je potpisan Memorandum o razumijevanju sa organizacijom Norveška narodna pomoć, čime je osiguran rad dva posebna tima sa specijalizovanim psima tragačima.

Ovi timovi će pomagati istražiteljima prilikom pretrage terena i preciznog lociranja grobnica.