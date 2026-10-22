logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novčane nagrade za informacije o grobnicama: Institut za nestala lica BiH pozvao svjedoke na saradnju

Novčane nagrade za informacije o grobnicama: Institut za nestala lica BiH pozvao svjedoke na saradnju

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Institut za nestala lica BiH aktivirao je novčane nagrade za informacije o lokacijama grobnica. Posmrtni ostaci 2.145 lica još čekaju identifikaciju.

institut za nestale osobe bih Izvor: Institut za nestala lica BiH

Predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestala lica BiH Nikola Perišić pozvao je sve koji imaju bilo kakvu informaciju o lokaciji grobnica nestalih da sarađuju jer će za to dobiti novac.

Perišić je naveo da su dobili sve potrebne dozvole da bi novac za plaćanje informacija o lokacijama grobnica konačno postao operativan.

"Već danas su ova sredstva aktivna, pa vas pozivam da, ukoliko imate svjedoke koji bi dali informaciju o lokaciji grobnice u zamjenu za novac, da sarađujete s našim istražiteljima i iskoristite ovu mogućnost", rekao je Perišić.

Perišić je naveo da je u toku ponovna revizija stanja u mrtvačnicama, u kojima se nalaze posmrtni ostaci 2.145 slučajeva koje do sada nije bilo moguće identifikovati.

"Vjerujemo da će kvalitetna analiza dovesti do novih identiteta, ali se uporedo mora raditi i na provjeri identiteta dobijenih klasičnim metodama", rekao je Perišić.

Predstavnici udruženja i članovi porodica nestalih lica pozdravili su informacije koje su danas na sastanku Savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH u Vitezu iznijeli članovi Kolegija direktora koje se tiču finansijskog nagrađivanja za informacije o lokacijama grobnica.

Predstavnici porodica su izrazili nadu da će se na ovaj način doći do konkretnih i tačnih podataka na terenu.

Na skupu u Vitezu je istaknuto i da je potpisan Memorandum o razumijevanju sa organizacijom Norveška narodna pomoć, čime je osiguran rad dva posebna tima sa specijalizovanim psima tragačima.

Ovi timovi će pomagati istražiteljima prilikom pretrage terena i preciznog lociranja grobnica.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Institut za nestale osobe BiH masovna grobnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ