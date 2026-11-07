Univerzitet u Banjaluci obilježava 51 godinu rada: U planu ulaganja od oko 40 miliona KM

Univerzitet u Banjaluci obilježava 51 godinu postojanja i rada u znaku značajnih infrastrukturnih ulaganja, razvoja studijskih programa i unapređenja kvaliteta obrazovanja.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta Ranko Škrbić je istakao da se godišnjica obilježava u vrijeme velikih infrastrukturnih radova na Univerzitetu, uz podršku Vlade Republike Srpske, kao i realizaciju brojnih razvojnih programa.

"Nastojimo da fakultete maksimalno unaprijedimo i da svojim programima dostignu standarde koji su neophodni da bi bili uporedivi sa sličnim univerzitetima u Evropi i svijetu", rekao je Škrbić novinarima uoči svečane akademije.

On je naveo da Univerzitet trenutno ima oko 15.000 studenata, dok je ove godine upisano više od 2.300 novih, što potvrđuje povjerenje koje mladi ukazuju ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Škrbić je naglasio da su diplome Univerziteta u Banjaluci već više od četiri decenije značajan oslonac razvoja društva, ne samo u Republici Srpskoj i regionu nego i šire.

"Ljudi koji su dobili diplome ovog univerziteta danas rade na brojnim destinacijama širom svijeta, što samo potvrđuje kvalitet koji imamo", istakao je Škrbić.

Izvor: Srna

Govoreći o budućim planovima, naveo je da Univerzitet ima velike ambicije usmjerene na ubrzanje razvoja i jačanje međunarodne prepoznatljivosti.

"Očekujem da ćemo imati brži i bolji rast i razvoj, da ćemo biti još vidljiviji na svjetskim rang-listama univerziteta, što nam je cilj", poručio je Škrbić.

U planu višemilionska ulaganja

Premijer Republike Srpske Savo Minić čestitao je 51. godišnjicu osnivanja i rada Univerziteta u Banjaluci, ističući da je Vlada u njegov razvoj, studente i studentske programe tokom posljednjeg četvorogodišnjeg mandata uložila više od 19,5 miliona KM, dok je u planu još oko 40 miliona KM.

Minić je na svečanoj akademiji istakao da razvoj Univerziteta, od prvobitnih pet fakulteta i tri više škole do današnjih 16 fakulteta i više od 150 studijskih programa, predstavlja značajan doprinos razvoju Republike Srpske.

"Sve ono što se radilo od 1975. godine do danas pokazuje razvoj koji je neophodan ne samo za Republiku Srpsku nego i za sve ono što nam je važno, otvaranje novih studijskih programa, jačanje međunarodne saradnje i stvaranje uslova da naši studenti budu osnovna baza i pokretač razvoja Republike Srpske", rekao je Minić.

Izvor: Srna

On je naglasio da Vlada radi na stvaranju studentskog standarda kakvog, kako je naveo, sigurno nema nigdje u regionu.

"S druge strane, naš nastavno-naučni kadar može da obezbijedi da studenti sa stečenim diplomama mogu da ih nostrifikuju i da one budu priznate širom svijeta", naglasio je Minić.

On je zahvalio svima koji su tokom protekle 51 godine radili na očuvanju ugleda Univerziteta, unapređenju kvaliteta i usavršavanju studenata.

Podsjetio je da je i sam bio student Univerziteta u Banjaluci, ističući značaj studentskih dana za profesionalno i životno formiranje mladih ljudi.

"Dolaskom na fakultet, pogotovo nas koji nismo iz Banjaluke, počinje jedna nova era u kojoj vam profesori, fakultet, studentski dom i novi ambijent stvaraju osnovu za buduće zanimanje i sve ono što nosite sa sobom. To ostavlja dubok pečat", rekao je Minić.

Minić je zaključio da je Univerzitet u Banjaluci jedan od prestižnih univerziteta u regionu, te da su ulaganja u studentski standard izraz brige o studentima, koji predstavljaju osnovni pokretač razvoja Republike Srpske.

Na svečanoj akademiji uručena su i priznanja najuspješnijim studentima.

Student generacije Kristina Marić, koja je diplomirala na Filološkom fakultetu sa prosječnom ocjenom 10, rekla je da je zlatna značka koju je dobila velika čast, ali i potvrda da se rad, trud i ljubav prema onome što neko voli isplate i uvijek prepoznaju.

"Zlatna značka za mene je motivacija da nastavim dalje da razvijam svoj profesionalni i akademski put", navela je Marićeva i zahvalila profesorima bez kojih njen uspjeh ne bi bio moguć.

(Mondo)