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EU pokrenula pregovore o romingu: Građani zapadnog Balkana mogli bi koristiti mobilne usluge bez dodatnih troškova

EU pokrenula pregovore o romingu: Građani zapadnog Balkana mogli bi koristiti mobilne usluge bez dodatnih troškova

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Evropska komisija pokrenula je bilateralne pregovore sa zemljama zapadnog Balkana o njihovom uključivanju u sistem „Roming kao kod kuće“, koji omogućava korišćenje mobilnih usluga u inostranstvu bez dodatnih troškova rominga.

roming eu Izvor: Shutterstock

Pregovori su otvoreni sa BiH, Srbijom, vlastima u Prištini, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Nakon što sporazumi budu zaključeni i partneri u potpunosti usklade svoje propise sa pravilima EU o romingu, Evropska komisija će pozvati Savjet EU da proširi područje primjene ovog sistema i na zemlje zapadnog Balkana, saopšteno je iz Evropske komisije.

To bi građanima omogućilo da tokom putovanja između EU i zapadnog Balkana obavljaju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilni internet bez dodatnih troškova rominga.

Iz Evropske komisije podsjećaju da je Savjet EU u junu 2026. godine odobrio pokretanje pregovora o proširenju sistema rominga na partnere sa zapadnog Balkana.

Navedeno je da će sporazumi biti zasnovani na postojećim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju, koji podržavaju stabilnost regiona, ekonomsku integraciju i bližu saradnju sa EU.

Pokretanje pregovora najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen tokom posjete zemljama zapadnog Balkana u oktobru 2026. godine. 

(Mondo)

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