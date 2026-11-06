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Tužilac zadužen za predmet o Trampu podnio ostavku: Nadgledao istragu o velikoj izbornoj zavjeri

Tužilac zadužen za predmet o Trampu podnio ostavku: Nadgledao istragu o velikoj izbornoj zavjeri

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Američki tužilac Džejson Reding Kinones, koji je nadgledao istragu o navodnoj izbornoj zavjeri protiv Donalda Trampa iz 2016. godine, podnio je ostavku, saopštio je tužilac Tod Blanš.

Tužilac zadužen za predmet o Trampu podnio ostavku Izvor: SPUTINK/screenshot/youtube/United Nations/DT phots1/Shutterstock

Američki tužilac za Južni okrug Floride Džejson Reding Kinones, čija je kancelarija nadgledala istragu o navodnoj izbornoj zavjeri američkog predsjednika Donalda Trampa 2016. godine, podnio je danas ostavku, saopštio je američki državni tužilacTod Blanš, piše Tačno. 

Blanš je na platformi X zahvalio Kinonesu na njegovom rukovođenju u borbi protiv kriminala, trgovine narkoticima, trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i transnacionalnog kriminala, uključujući i podizanje optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Kastra.

Kinonesova ostavka predstavlja odlazak drugog visokog zvaničnika američkog Ministarstva pravde nakon teškog poraza republikanaca na međuizborima, navodi Njujork post.

Kinones je imenovan prije nekoliko mjeseci da nadgleda istragu o navodnoj "velikoj zavjeri" bivših zvaničnika administracije američkog predsjednika Baraka Obame, čiji je cilj, kako se tvrdi, bio da se plasiraju optužbe o dosluhu između predizbornog Trampovog štaba i ruske vlade 2016. godine.

Istraga o "velikoj zavjeru", pokrenuta u avgustu 2025. godine, dovela je do izdavanja sudskih poziva bivšem direktoru CIA Džonu Brenanu, bivšem direktoru Nacionalne obavještajne službe Džejmsu Kleperu i bivšem direktoru FBI Džejmsu Komiju.

Dobro obaviješteni izvori naveli su da je istraga posljednjih mjeseci izgubila zamah pod rukovodstvom bivšeg saveznog tužioca za Vašington Džoa di Đenove koji je bio optuživan da namjerno odugovlači u podizanju optužnica i da se gubi u sporednim, nebitnim pravcima istrage.

Di Đenova je 10. septembra podnio ostavku na mjesto šefa istrage.

(Mondo)

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Tagovi

Donald Tramp tužilac istraga ostavka

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