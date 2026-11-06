Izraelski milioni nisu kupili pobjedu: AIPAC dao 42 miliona dolara protiv El-Sajeda, a on postao senator

AIPAC i njegov super PAC potrošili 42 miliona dolara protiv Abdula El-Sajeda. Uprkos rekordnim ulaganjima, El-Sajed izabran u Senat Sjedinjenih Država.

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Lobistička grupa Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC) potrošila je više od 30 miliona dolara u pokušaju da zaustavi Abdula El-Sajeda na unutarstranačkim demokratskim izborima za Senat u Mičigenu, ali je on uprkos tome odnio pobjedu, a potom na opštim izborima porazio i republikanca Majka Rodžersa, postavši prvi musliman ikada izabran u Senat Sjedinjenih Američkih Država.

El-Sajed je bio najskuplja među nekoliko neuspjelih političkih investicija ovog lobija, navodi se u analizi Clash reporta. U Njujorku, Ilinoisu, Koloradu i Pensilvaniji kandidati koji su se usprotivili bezuslovnoj američkoj podršci Izraelu ili odbili novac AIPAC-a takođe su prevazišli finansijska ulaganja usmjerena ka njihovom izbacivanju iz trke za Kongres. Njihove pobjede povećale su broj kritičara vojne pomoći Izraelu u Vašingtonu i ukazale na limite strategije koja je u prethodnim izbornim ciklusima uklanjala istaknute progresivne političare.

Iako AIPAC ostaje značajna izborna snaga sa mrežom potrošnje koja pokriva stotine kongresnih nadmetanja, u nekoliko trka gdje su uložena znatna sredstva u poraz kritičara, njihova finansijska prednost nije donijela željeni ishod.

Dvostruki poraz lobističke mreže u Mičigenu

Trka u Mičigenu predstavljala je najočitiji test snage političkog uticaja. El-Sajed, po struci ljekar i bivši zvaničnik javnog zdravstva, u stranačkoj trci tijesno je savladao zastupnicu Hejli Stivens, iako je njegova suparnica imala veliku prednost u vanjskom finansiranju. „Junajted demokrasi prodžekt“ (UDP), super PAC organizacije AIPAC, potrošio je više od 30 miliona dolara napadajući El-Sajeda ili podržavajući Stivensovu, objavio je list „Intersept“ (The Intercept), što je bila njihova najveća investicija u unutarstranačkim izborima.

El-Sajed je ovu intervenciju pretvorio u sastavni dio svoje političke kampanje. Otvoreno se protivio bezuslovnoj vojnoj pomoći Izraelu, rat u Gazi nazvao je genocidom i zatražio sveobuhvatan embargo na isporuku naoružanja koji uključuje i odbrambene sisteme i ofanzivno oružje. Takođe je zahtijevao striktno sprovođenje postojećih uslova iz oblasti ljudskih prava pri dodjeli američke vojne pomoći, protiveći se američkoj podršci širenju izraelskih naselja.

This is pure gold!Abdul El-Sayed trolling Trump and JD Vance after winning Michigan’s Senate race:“JD, habibi, there is this delicious irony in the fact that you’re constitutionally obligated to swear me in, in January.”“Donald, look, I know you struggle with my name, so after JD swears me in, you can just go on and call me Senator.” — Haizam Amirah Fernández (@HaizamAmirah)November 4, 2026

Organizacija UDP nastavila je ulaganja protiv njega i nakon primarnih izbora. Prije opštih izbora, „Intersept“ je dokumentovao nešto više od 500.000 dolara dodatnih troškova usmjerenih protiv El-Sajeda u trci protiv republikanca Rodžersa. Nakon osvajanja senatorskog mandata, El-Sajed je naveo da je AIPAC protiv njega ukupno potrošio 42 miliona dolara, zahvalivši im na pružanju prilike da ih porazi dva puta.

Pored El-Sajeda u Senatu, milionska ulaganja povezana sa AIPAC-om prevazišao je i niz kandidata za Predstavnički dom Kongresa SAD. U Njujorku su mandate osvojili Daraliza Avila Ševalije, koja je porazila dugogodišnjeg kongresmena Adrijana Espajata uprkos tome što je komitet „Bold America“ uz podršku UDP-a protiv nje uložio 2,9 miliona dolara, te Bred Lander koji je savladao dosadašnjeg poslanika Dena Goldmana. U Ilinoisu je gradonačelnik Evanstona Danijel Bis slavio protiv Laure Fajn, podržane milionima dolara pro-izraelskih grupa, dok je La Šon Ford porazio Melisu Konjers-Ervin.

U Koloradu je mlada advokatica Melat Kiros srušila petnaestostruku kongresmenku Dajanu Deget i pobijedila kampanju finansiranu preko mreže povezanih fondova, dok je u Pensilvaniji Bob Harvi u tijesnoj trci porazio republikanca Brajana Ficpatrika iza kojeg je stajao AIPAC. Uspjeh su zabilježili i Rendi Viljegas te Aiša Vahab u Kaliforniji, kao i Analilija Mehija u Nju Džersiju, gdje je nominovana uprkos višemilionskim intervencijama super PAC-a protiv njenih protivkandidata.