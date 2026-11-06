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Izraelski milioni nisu kupili pobjedu: AIPAC dao 42 miliona dolara protiv El-Sajeda, a on postao senator

Izraelski milioni nisu kupili pobjedu: AIPAC dao 42 miliona dolara protiv El-Sajeda, a on postao senator

Autor Haris Krhalić
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AIPAC i njegov super PAC potrošili 42 miliona dolara protiv Abdula El-Sajeda. Uprkos rekordnim ulaganjima, El-Sajed izabran u Senat Sjedinjenih Država.

abdul el-sajed Izvor: Salwan Georges / Getty images / Profimedia

Lobistička grupa Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC) potrošila je više od 30 miliona dolara u pokušaju da zaustavi Abdula El-Sajeda na unutarstranačkim demokratskim izborima za Senat u Mičigenu, ali je on uprkos tome odnio pobjedu, a potom na opštim izborima porazio i republikanca Majka Rodžersa, postavši prvi musliman ikada izabran u Senat Sjedinjenih Američkih Država.

El-Sajed je bio najskuplja među nekoliko neuspjelih političkih investicija ovog lobija, navodi se u analizi Clash reporta. U Njujorku, Ilinoisu, Koloradu i Pensilvaniji kandidati koji su se usprotivili bezuslovnoj američkoj podršci Izraelu ili odbili novac AIPAC-a takođe su prevazišli finansijska ulaganja usmjerena ka njihovom izbacivanju iz trke za Kongres. Njihove pobjede povećale su broj kritičara vojne pomoći Izraelu u Vašingtonu i ukazale na limite strategije koja je u prethodnim izbornim ciklusima uklanjala istaknute progresivne političare.

Iako AIPAC ostaje značajna izborna snaga sa mrežom potrošnje koja pokriva stotine kongresnih nadmetanja, u nekoliko trka gdje su uložena znatna sredstva u poraz kritičara, njihova finansijska prednost nije donijela željeni ishod.

Dvostruki poraz lobističke mreže u Mičigenu

Trka u Mičigenu predstavljala je najočitiji test snage političkog uticaja. El-Sajed, po struci ljekar i bivši zvaničnik javnog zdravstva, u stranačkoj trci tijesno je savladao zastupnicu Hejli Stivens, iako je njegova suparnica imala veliku prednost u vanjskom finansiranju. „Junajted demokrasi prodžekt“ (UDP), super PAC organizacije AIPAC, potrošio je više od 30 miliona dolara napadajući El-Sajeda ili podržavajući Stivensovu, objavio je list „Intersept“ (The Intercept), što je bila njihova najveća investicija u unutarstranačkim izborima.

El-Sajed je ovu intervenciju pretvorio u sastavni dio svoje političke kampanje. Otvoreno se protivio bezuslovnoj vojnoj pomoći Izraelu, rat u Gazi nazvao je genocidom i zatražio sveobuhvatan embargo na isporuku naoružanja koji uključuje i odbrambene sisteme i ofanzivno oružje. Takođe je zahtijevao striktno sprovođenje postojećih uslova iz oblasti ljudskih prava pri dodjeli američke vojne pomoći, protiveći se američkoj podršci širenju izraelskih naselja.

Organizacija UDP nastavila je ulaganja protiv njega i nakon primarnih izbora. Prije opštih izbora, „Intersept“ je dokumentovao nešto više od 500.000 dolara dodatnih troškova usmjerenih protiv El-Sajeda u trci protiv republikanca Rodžersa. Nakon osvajanja senatorskog mandata, El-Sajed je naveo da je AIPAC protiv njega ukupno potrošio 42 miliona dolara, zahvalivši im na pružanju prilike da ih porazi dva puta.

Pored El-Sajeda u Senatu, milionska ulaganja povezana sa AIPAC-om prevazišao je i niz kandidata za Predstavnički dom Kongresa SAD. U Njujorku su mandate osvojili Daraliza Avila Ševalije, koja je porazila dugogodišnjeg kongresmena Adrijana Espajata uprkos tome što je komitet „Bold America“ uz podršku UDP-a protiv nje uložio 2,9 miliona dolara, te Bred Lander koji je savladao dosadašnjeg poslanika Dena Goldmana. U Ilinoisu je gradonačelnik Evanstona Danijel Bis slavio protiv Laure Fajn, podržane milionima dolara pro-izraelskih grupa, dok je La Šon Ford porazio Melisu Konjers-Ervin.

U Koloradu je mlada advokatica Melat Kiros srušila petnaestostruku kongresmenku Dajanu Deget i pobijedila kampanju finansiranu preko mreže povezanih fondova, dok je u Pensilvaniji Bob Harvi u tijesnoj trci porazio republikanca Brajana Ficpatrika iza kojeg je stajao AIPAC. Uspjeh su zabilježili i Rendi Viljegas te Aiša Vahab u Kaliforniji, kao i Analilija Mehija u Nju Džersiju, gdje je nominovana uprkos višemilionskim intervencijama super PAC-a protiv njenih protivkandidata.

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