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Tramp se prvi put obratio javnosti nakon poraza: Ni riječ nije rekao o izbornom debaklu (Video)

Tramp se prvi put obratio javnosti nakon poraza: Ni riječ nije rekao o izbornom debaklu (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Umjesto o teškom izbornom porazu republikanaca, američki predsjednik Donald Tramp je u svom prvom obraćanju javnosti nakon izbora govorio o građevinskim projektima i obnovi Bijele kuće.

Tramp se prvi put obratio javnosti nakon poraza Izvor: X/Acyn

Američki predsjednik Donald Tramp danas se prvi put pojavio pred kamerama nakon velikog poraza republikanaca na jučerašnjim međuizborima, na kojima su demokrate osvojile kontrolu nad oba doma Kongresa. Međutim, umjesto o izbornim rezultatima, Tramp je odlučio da govori o obnovi Bijele kuće i građevinskim projektima u Vašingtonu.

Tramp se obratio okupljenima na gradilištu nove svečane dvorane Bijele kuće, jednom od projekata kojima pridaje posebnu pažnju tokom svog drugog predsjedničkog mandata.

"Odrastao sam na gradilištima", rekao je Tramp, a zatim počeo da objašnjava kakvi se materijali koriste za izgradnju greda, zidova i plafona nove dvorane.

BBC: Tramp pokušava da skrene pažnju s poraza

Kako piše dopisnik BBC-ja iz Vašingtona Danijel Buš, izbor gradilišta za prvo javno obraćanje nakon izbornog poraza možda djeluje neobično, ali uklapa se u Trampov dugogodišnji način komunikacije. Tramp je i ranije pokušavao da skrene pažnju medija s negativnih vijesti i kontroverzi tako što bi u prvi plan stavio druge teme.

Prema procjeni BBC-ja, Tramp očigledno želi što prije da ostavi izborni poraz iza sebe. Ipak, teško je očekivati da će razgovor o novoj dvorani Bijele kuće zaseniti velike pobjede demokrata u Senatu i Predstavničkom domu.

Birače brinu cijene i rat, Tramp govori o obnovi Vašingtona

BBC podsjeća da je Tramp i u ponedjeljak govorio kod obnovljenog bazena ispred Linkolnovog memorijala, još jednog projekta kojem je posvetio veliku pažnju.

Takvi nastupi pokazuju koliko je Tramp usredsređen na projekte kojima želi da ostavi svoj trag u Vašingtonu, i to u trenutku kada su birači na izborima pokazali da ih znatno više brinu ekonomija, rast troškova života i rat s Iranom.

Demokrate su na jučerašnjim izborima preuzele kontrolu nad oba doma Kongresa, što predstavlja velik politički udarac Trampu i republikancima te će znatno otežati sprovođenje predsjednikove politike u preostale dvije godine njegovog mandata.

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