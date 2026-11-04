"Naš kurs prema Ukrajini ne zavisi od drugih zemalja": Prva reakcija Rusije o rezultatima međuizbora u Americi

Rusija se oglasila povodom debakla republikanaca na međuizborima u Sjedinjenim Državama.

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Zamjenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov se oglasio o rezultatima međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama na kojim je Demokratska stranka odnijela ubedljivu pobedu u Kongresu, i u Predstavničkom domu i Senatu, javlja agencija "RIA Novosti". On je istakao da spoljna politika Ruske Federacije i odnos prema ratu sa Ukrajinom ne zavisi od trenutnih političkih okolnosti u drugim zemljama, a takođe je napomenuo da bi trebalo sačekati konačne rezultate međuizbora.

"Spoljnopolitički kurs Rusije, uključujući i njen stav prema rješenju ukrajinskog pitanja, nije uslovljen trenutnim političkim okolnostima i ne zavisi od političkih kolebanja u drugim zemljama. Sačekajmo konačne rezultate.

Stavovi aktivista Demokratske stranke prema Rusiji izrazito su negativni. U tome nema ničeg novog.

Naš principijelan i dosljedan stav prema Ukrajini, kao i spoljnopolitički kurs u celini, nisu uslovljeni trenutnim političkim okolnostima i, naravno, ne zavise od političkih kolebanja u drugim zemljama. Radićemo u skladu sa smjernicama predsjednika Rusije", objasnio je Rjabkov stavove Rusije po pitanju rezultata međuizbora u Sjedinjenim Državama.

Da podsjetimo, Demokratska stranka odnijela je ubjedljivu pobjedu u Predstavničkom domu i Senatu na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama koji su održani 3. novembra. Demokrate će tako steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti čime će znatno otežati izvršnu vlast aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trampa koji ima mandat do novembra 2028. kada će se održati naredni predsjednički izbori.