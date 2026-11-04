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Demokrate bi mogle osvojiti 258 mjesta u Predstavničkom domu: Takav rezultat nije viđen od 1993. godine

Demokrate bi mogle osvojiti 258 mjesta u Predstavničkom domu: Takav rezultat nije viđen od 1993. godine

Autor Haris Krhalić
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Demokratska stranka mogla bi osvojiti 258 mjesta u Predstavničkom domu SAD prvi put od 1993. godine, prema prognozi kanala NBC. Republikancima 177 mjesta.

Prognoza NBC: Demokrate bi mogle osvojiti 258 mjesta u Kongresu SAD Izvor: Adam McCullough/Shutterstock

Demokratska stranka mogla bi da osvoji 258 mjesta u Predstavničkom domu Kongresa SAD prvi put od 1993. godine, navodi se u prognozi kanala En-Bi-Si.

Prema prognozi televizije, Republikanska stranka mogla bi da dobije 177 poslaničkih mjesta.

Sličnu procjenu objavio je i "Njujork tajms".

Demokrate su posljednji put ostvarile takav rezultat 1993. godine, tokom mandata bivšeg predsjednika Bila Klintona.

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