"Glupa je kao kamen": Tramp imao nezapamćen izliv bijesa tokom izborne noći

Donald Tramp napao Foks njuz zbog, kako je naveo, pristrasnog izvještavanja i manipulativnih anketa, posebno se obrušivši na voditeljku Džesiku Tarlov.

Izvor: Shutterstock/@Acyn/X

Američki predsjednik Donald Tramp žestoko je napao televiziju Foks njuz tokom izborne noći u SAD, optužujući konzervativnu televizijsku kuću za pristrasno izvještavanje i manipulativna anketna pitanja. Posebno se obrušio na voditeljku Džesiku Tarlov, koju je javno izvrijeđao, a zatim se porukom uključio u emisiju uživo.

Trampova reakcija uslijedila je nakon što je Foks njuz objavio rezultate istraživanja među biračima koji su pokazali izrazito nezadovoljstvo njegovom politikom, prije svega zbog visokih cijena goriva i životnih troškova, piše britanski Dejli mejl.

Prema anketi Foks njuza, čak 87 odsto ispitanika izrazilo je zabrinutost zbog cijena goriva, dok je 62 odsto odgovornost za njih pripisalo Trampovoj politici. Podrška radu predsjednika iznosila je svega 38 odsto, što je bilo u skladu sa rezultatima sličnih istraživanja CBS i CNN.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social odmah krenuo u obračun sa televizijom.

"Anketa Foks njuza, uvijek najgora, toliko je uvredljiva zbog pitanja koja postavljaju. Svako pitanje je podmetanje, a svaki odgovor je s**nje! To traje već godinama", napisao je.

JUST IN: President Trump GOES OFF on Jessica Tarlov "DUMB AS A ROCK" voice, saying he's turning off Fox News until Tarlov is off screenLMAO "Watching the Pre-Election Results on FoxNews, but I can't stand Jessica Tarlov's voice — DUMB AS A ROCK, but it's the voice that gets me. Have to go somewhere else until that LOSER is off the air — I'll be back later! President DONALD J TRUMP"The dude is hilarious!He says what we wall think: FIRE JESSICA TARLOV — Eric Daugherty (@EricLDaugh)November 3, 2026

"Glupa je kao kamen, ali njen glas ne mogu da podnesem"

Posebno ga je razbjesnila Džesika Tarlov, liberalna komentatorka u emisiji The Five, koja je tokom izbornog programa govorila o ekonomskoj situaciji i visokim cijenama goriva.

"Gledam predizborne rezultate na Foks njuzu, ali ne mogu da podnesem glas Džesike Tarlov. Glupa je kao kamen, ali njen glas mi najviše smeta. Moram da prebacim na nešto drugo dok ta gubitnica ne ode iz etra. Vratiću se kasnije!", objavio je Tramp.

Međutim, američki predsjednik se nije zaustavio na objavama na društvenim mrežama.

Tokom emitovanja emisije poslao je poruku voditelju Gregu Gatfeldu, koji ju je potom pročitao uživo.

"Greg, reci Tarlov, koja je najgora, da su cijene goriva niže nego u vrijeme Bajdena i Obame i da su oni dozvolili Iranu da dođe do nuklearne bombe. Pored toga, od Pospanog Džoa naslijedio sam najgore cijene i inflaciju u istoriji. Cijene brzo padaju, kao i sve ostale cijene, a inflacija iznosi 1,7 odsto. I neće biti nikakve nuklearne bombe", poručio je Tramp.

Njegove tvrdnje o cijenama, inflaciji i iranskom nuklearnom programu dio su političkog obračuna i ne treba ih poistovjećivati sa nezavisno potvrđenim ekonomskim ili bezbjednosnim podacima.

Tarlov mu nije ostala dužna.

"Shvatam da su moje primjedbe o najvišim cijenama goriva na dan izbora uznemirile predsjednika, ali stvarnost je nezgodna stvar i trebalo bi da nauči bolje da se nosi sa njom", odgovorila je na Iksu (X).

Trump is sending messages to complain about Jessica Tarlov. https://t.co/zECbabNM0o — Acyn (@Acyn)November 3, 2026

Tramp optužio Foks za pad gledanosti: "Problem su oni, a ne ja!"

Nakon obračuna sa voditeljkom, Tramp je proširio napad na cijelu televizijsku kuću, tvrdeći da joj gledanost pada jer previše prostora daje demokratama.

"Gledanost Foks njuza znatno je pala, čak 27 odsto, jer previše vremena troše na izvještavanje o demokratama opsjednutim Trampom! Svi oni koji su ranije gledali Foks, a sada ga više ne gledaju, razumiju šta se dešava", napisao je.

Ustvrdio je da su njegovi lični rejtinzi popularnosti bolji nego ikada i pozvao se na istraživanje CNN-a prema kojem, kako tvrdi, uživa podršku 99 odsto republikanaca.

Pritom je naveo i poređenje sa bivšim republikanskim predsjednicima Ronaldom Reganom i Abrahamom Linkolnom, tvrdeći da među republikancima uživa znatno veću popularnost.

Tramp se zatim obrušio na vlasnike Foksa zbog političkih donacija demokratama, među kojima je izdvojio Hakima Džefriza, Džejmija Raskina i druge istaknute stranačke funkcionere.

"Nije ni čudo što gledanost Foks njuza propada, a pašće još mnogo više. Ne pada zbog mene, već zato što su PROTIV mene! To se već jednom dogodilo i Foks je umalo propao. Sada se dešava ponovo!", poručio je.

Zaprijetio demokratama "ogromnim ovlašćenjima"

Dok su se širom SAD zatvarala birališta, Tramp je nastavio da komunicira sa medijima. U razgovoru za Si-Bi-Es njuz izjavio je da je spreman da upotrijebi svoja „ogromna ovlašćenja“ ako demokrate preuzmu kontrolu nad Kongresom.

"Imam vrhovnu moć. Zove se veto", poručio je.

Riječ je o predsjedničkom ovlašćenju kojim može da blokira zakone koje usvoji Kongres, iako poslanici i senatori mogu da obore veto dvotrećinskom većinom u oba doma.

(Jutarnji list/MONDO)