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Grenland ratifikovao sporazum sa SAD: Amerikanci grade dvije vojne baze i "Zlatnu kupolu"

Grenland ratifikovao sporazum sa SAD: Amerikanci grade dvije vojne baze i "Zlatnu kupolu"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Parlament Grenlanda ratifikovao je danas bezbjednosni sporazum koji je ranije postignut sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Grenland ratifikovao sporazum sa SAD: Izvor: Shutterstock

Ministar spoljnih poslova Grenlanda Mute Egede rekao je da ratifikacija sporazuma predstavlja važan korak za ostrvo.

"Moramo prihvatiti da mir i stabilnost više nisu nešto što možemo uzimati zdravo za gotovo", istakao je Egede u obraćanju poslanicima.

Ratifikaciju je podržalo 16 poslanika, niko nije bio protiv, a sedam je bilo uzdržanih.

Amerika, Danska i Grenland u septembru su potpisali sporazum s ciljem smanjenja tenzija nakon nekoliko Trampovih prijetnji da će preuzeti kontrolu nad strateški važnim ostrvom.

Sporazumom se proširuje uloga američke vojske na Grenlandu i otvara put za dvije nove vojne baze, te protivraketni sistem "Zlatna kupola", dok je potvrđen suverenitet Danske i pravo arktičkog ostrva na samoopredjeljenje.

Sporazum stupa na snagu nakon ratifikacije Danske i Grenlanda.

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