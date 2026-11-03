Grenland ratifikovao sporazum sa SAD: Amerikanci grade dvije vojne baze i "Zlatnu kupolu"

Parlament Grenlanda ratifikovao je danas bezbjednosni sporazum koji je ranije postignut sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.
Ministar spoljnih poslova Grenlanda Mute Egede rekao je da ratifikacija sporazuma predstavlja važan korak za ostrvo.
"Moramo prihvatiti da mir i stabilnost više nisu nešto što možemo uzimati zdravo za gotovo", istakao je Egede u obraćanju poslanicima.
Ratifikaciju je podržalo 16 poslanika, niko nije bio protiv, a sedam je bilo uzdržanih.
Amerika, Danska i Grenland u septembru su potpisali sporazum s ciljem smanjenja tenzija nakon nekoliko Trampovih prijetnji da će preuzeti kontrolu nad strateški važnim ostrvom.
Sporazumom se proširuje uloga američke vojske na Grenlandu i otvara put za dvije nove vojne baze, te protivraketni sistem "Zlatna kupola", dok je potvrđen suverenitet Danske i pravo arktičkog ostrva na samoopredjeljenje.
Sporazum stupa na snagu nakon ratifikacije Danske i Grenlanda.