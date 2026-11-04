"Zbog rata sa Iranom smo izgubili izbore": Oglasio se Tramp nakon izbornog debakla

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je stav potpredsjednika Vensa da je rat s Iranom doprineo izbornom porazu republikanaca, ali je poručio da se ne kaje i da bi ponovo donio istu odluku.

Izvor: X/NBARetweet

Američki predsjednik Donald Tramp složio se s ocjenom svog potpredsjednika Džej Di Vensa da je rat s Iranom doprineo teškom porazu republikanaca na jučerašnjim međuizborima. Ipak, poručio je da bi ponovo doneo istu odluku o pokretanju rata.

Tramp je danas prvi put javno nastupio pred kamerama nakon izbornog poraza, ali je tokom obraćanja na gradilištu nove svečane dvorane Bijele kuće govorio o građevinskim radovima, ne spominjući rezultate izbora.

O porazu republikanaca progovorio je tek nakon govora, kada su ga novinari pitali o izjavi potpredsednika Vensa, koji je ranije danas za izborni neuspjeh okrivio rat s Iranom.

"To je uglavnom tačno", odgovorio je Tramp. "To je kratkoročno malo podiglo cijene benzina", dodao je on.

Uprkos tome, Tramp je rekao da bi ponovo donio istu odluku o ratu. Kao razlog je naveo potrebu da se Iran spriječi u razvoju nuklearnog oružja.

Vens: Izgubili smo zbog rata

Vens je ranije danas na društvenoj mreži X objavio opširnu analizu republikanskog poraza, u kojoj je ustvrdio da je rat s Iranom bio presudan za izborni rezultat.

"Razlog zbog kog smo izgubili je rat", napisao je Vens.

U objavi je naveo da podaci o izlaznosti republikanskih birača nisu bili toliko loši koliko su sugerisali izborni rezultati. Prema njegovom tumačenju, problem je bio u tome što su brojni birači koji su 2024. podržali Trampa i njega ovaj put odlučili da glasaju za demokrate.

Vens smatra da su birači time izrazili nezadovoljstvo ratom, rastom troškova života i odstupanjem od politike "Amerika na prvom mjestu".

Tramp i ranije priznao da je Iran uticao na izbore

Tramp je već u ranijim intervjuima za Foks njuz i Volstrit džurnal priznao da je rat s Iranom bio jedan od razloga republikanskog poraza.

"Mislim da je Iran bio dio razloga", rekao je Foks njuzu, ali je pritom tvrdio da Amerikanci razumiju važnost njegovih poteza protiv Irana.

Za Volstrit džurnal je izjavio da je rat doprineo porazu, ali da ne žali zbog odluke o napadu.

"Učinio sam pravu stvar. Ponovo bih to učinio", rekao je Tramp.

U razgovoru za Foks njuz ustvrdio je da birači zapravo podržavaju njegovu politiku prema Iranu, ali da nisu bili spremni da prihvate njene kratkoročne posljedice u vidu skupljeg benzina.

Rat koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana krajem februara doveo je do velikih poremećaja na energetskom tržištu i rasta cijena goriva u SAD.

Demokrate su na jučerašnjim izborima osvojile kontrolu nad Senatom i Predstavničkim domom, čime su republikanci izgubili većinu u oba doma Kongresa.