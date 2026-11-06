Više od 400.000 radnika učestvovalo u štrajkovima i mitinzima: Traže bolje plate i uslove rada

Više od 400.000 radnika iz raznih sektora, od proizvodnje automobila do mašinske industrije, pridružilo se štrajkovima i mitinzima širom Njemačke sa zahtjevom za bolje plate i uslove rada, saopšteno je iz sindikata "IG metal".

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Sindikat je organizovao štrajkove nakon što je propalo nekoliko rundi pregovora sa poslodavcima.

Prema podacima sindikata, od vikenda do danas oko 413.000 radnika učestvovalo je u štrajkovima.

"Radnici se bore za budućnost svojih porodica i svoje poslove. Očekuju znatno povećanje kupovne moći i konkretnije preuzimanje obaveza poslodavaca i investicije", rekla je glavni pregovarač "IG metala" Nadin Boguslavski.

Prema njenim riječima, sindikati su dali poštenu i fleksibilnu ponudu i sada treba da reaguju poslodavci.

Razgovori između "IG metala" i poslodavaca nastaviće se naredne sedmice, ali su sindikati najavili duže štrajkove, ukoliko poslodavci ne ispune njihove zahtjeve.

Trenutnim pregovorima "IG metala" obuhvaćeno je više od 3,7 miliona radnika, prenosi AFP.

(Mondo)