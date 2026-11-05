Upozorenje Sindikata RiTE "Ugljevik": Količine i kvalitet uglja nedovoljni, ugrožen kompletan energetski sistem

Kvalitet i količine uglja u RiTE Ugljevik nisu dovoljni za nesmetan rad, a elektrana je ponovo stala zbog kvara na kotlu, upozoravaju iz Sindikata.

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Kvalitet i količine uglja koji se dopremaju u Rudnik i Termoelektranu (RiTE) „Ugljevik“ nisu dovoljni za nesmetan rad postrojenja, a dodatni problem predstavlja nedostatak kontinuiteta u isporuci, izjavio je za „Nezavisne novine“ predsjednik Sindikalne organizacije ovog preduzeća Slaviša Čuturić.

Čuturić je naglasio da je uprava matičnog preduzeća bila u obavezi da obezbijedi ugalj odgovarajućih karakteristika i u dovoljnim količinama, ali da trenutno ne postoji ni kontinuitet dovoza kako bi elektrana mogla nesmetano da funkcioniše isključivo sa tim ugljem.

Iz Sindikata ističu da od matičnog preduzeća, nadležnog ministarstva i Vlade Republike Srpske očekuju da problem funkcionisanja RiTE „Ugljevik“ shvate najozbiljnije, posebno pred predstojeću zimu. Čuturić je upozorio da slijedi veoma težak period ne samo za ovo preduzeće, već i za kompletan energetski sistem, zatraživši da se otklone nedostaci u vezi sa dopremom uglja.

Novi zastoj zbog kvara na kotlu

Termoelektrana je u noći sa srijede na četvrtak ponovo prekinula rad zbog kvara na kotlovskom postrojenju, svega nekoliko dana nakon što je počela proizvodnju električne energije.

Direktor preduzeća Žarko Novaković naveo je da tačni uzroci kvara još nisu poznati, ali da je najvjerovatnije riječ o dotrajalosti opreme.

„Kvar će se sanirati u roku od 48 do 72 sata. Neophodno je najmanje 24 časa da se postrojenje ohladi da bi se pristupilo sanaciji. Nakon sanacije ćemo na mrežu“, rekao je Novaković za „Nezavisne novine“, dodavši da do hlađenja postrojenja nije moguće pristupiti mjestu kvara.

Na novinarska pitanja o zalihama, kvalitetu uglja koji se nabavlja iz Prijedora, kao i problemima na ležištu „Istok 2“, direktor Novaković je odbio detaljnije da govori, poručivši da mu je postavljeno previše pitanja i da će o tim temama govoriti drugom prilikom.

Portal CAPITAL je prehodnih dana upozoravao da je ugalj koji isporučuje „Drvo-Eksport“ toliko lošeg kvaliteta da je pitanje dana kada će napraviti totalnu havariju i trajno uništiti preduzeće.

Prema ovom izvora, ugalj iz Bukove Kose ne samo da nije nikakvo spasonosno rješenje za RiTE kao što je predstavio direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović, već da zbog svojih tehničkih karakteristika može da izazove ekocid i tehničko samoubistvo Termoelektrane Ugljevik.