Domaćeg uglja u Ugljeviku ima do 1. novembra, dalji rad zavisi od dobavljača

Termoelektrana Ugljevik ponovo je na mreži nakon gotovo dvije sedmice zastoja zbog nedostatka uglja, ali je kontinuitet proizvodnje i dalje neizvjestan, s obzirom na to da je do sada isporučeno svega oko 4.000 tona uglja.

Izvor: RiTE Ugljevik

Žarko Novaković, direktor RiTE Ugljevik, kazao je da će elektrana raditi do 1. novembra na osnovu uglja iz rudnika "Istok" u Ugljeviku, dok se u međuvremenu očekuju nove isporuke.

Do 1. novembra oslonjeni na domaći ugalj

"Do tada dobavljač ima vremena da obezbijedi dovoljne količine za nesmetan rad i poslije 1. novembra. Da li ćemo u tome uspjeti, zaista ne mogu da kažem, jer je do sada isporučeno svega oko 4.000 tona uglja. To nije dovoljno ni za jedan dan rada, tako da je vrijeme pred nama i vidjećemo kako će se situacija odvijati", rekao je Novaković.

Na pitanje po kojoj cijeni se nabavlja ugalj i da li je riječ o isporukama kompanije "Drvo-eksport", Novaković je odgovorio da je, "koliko je njemu poznato", Matično preduzeće potpisalo ugovor s tom kompanijom.

"Mi još nismo potpisali nikakav ugovor s Matičnim preduzećem, tako da nemam uvid u cijenu", kazao je on za "Nezavisne novine".

Neriješeni imovinsko-pravni odnosi koče kopanje

Govoreći o imovinsko-pravnim odnosima koji koče nastavak kopanja na ležištu "Istok 2", Novaković je rekao da se takva pitanja ne mogu riješiti preko noći.

"O imovinsko-pravnim odnosima za ovakav energetski objekat trebalo bi da se razmišlja i da se oni rješavaju najmanje pet godina unaprijed. Na ležištu 'Istok 2' imamo parcele koje su eksproprisane još krajem osamdesetih godina", rekao je Novaković.

Sindikat očekuje redovne isporuke uglja

Slaviša Čuturić, predsjednik Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik, kazao je za "Nezavisne novine" da se nada da će isporuke uglja biti redovne kako bi se proizvodnja nastavila bez novih zastoja.

"Nadamo se da će ugalj koji je obezbijedila 'Elektroprivreda Republike Srpske' stizati u kontinuitetu, kako bi se proizvodnja u Rudniku i termoelektrani Ugljevik odvijala nesmetano. Potrebni su nam i struja i grijanje u Ugljeviku", kazao je Čuturić.

Prema njegovim ranijim riječima, razlog za obustavu rada bili su neriješeni imovinsko-pravni odnosi u eksploatacionom polju "Istok 2", zbog čega su obustavljeni radovi i iskop uglja.

Petrović očekuje kontinuitet proizvodnje do decembra

Podsjećamo, i generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović najavio je da će Termoelektrana Ugljevik ponovo biti na mreži.

"Imaju domaćeg uglja, a danas (ponedjeljak) je počeo da dolazi i kupovni iz Prijedora. Dnevno je potrebno 6.000 tona, odnosno najmanje 150 kamiona", rekao je Petrović

On je naveo da je važno da Termoelektrana "Ugljevik" radi zbog visoke cijene električne energije na tržištu, koja iznosi više od 300 evra po megavat-času.

"Siguran sam da ćemo imati kontinuitet u proizvodnji do 25. decembra", rekao je Petrović, dodajući da više neće biti potrebe za kupovinom električne energije na spoljnom tržištu, jer će se koristiti domaća proizvodnja.

Ekonomista upozorava na dugogodišnje probleme

Milenko Stanić, ekonomista, kazao je ranije da se problemi u RiTE Ugljevik gomilaju godinama te da je nedostatak uglja posljedica dugogodišnjeg lošeg upravljanja, čestih kadrovskih promjena i izostanka dugoročne strategije.

Prema njegovim riječima, problemi su se mogli izbjeći da se na vrijeme planiralo obezbjeđivanje dovoljnih količina uglja, uključujući i nabavku iz drugih rudnika, poput onih u Tuzli i Banovićima.

"Očigledno je da se kadrovi mijenjaju po partijskoj liniji. Direktori dolaze, odrade svoj posao, neki nakon toga odu u poslaničke klupe, a problemi se nastavljaju gomilati. Loš izbor kadrova i izostanak dugoročne politike doveli su do ovakve situacije", naveo je Stanić.