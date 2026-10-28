Termoelektrana Ugljevik od ponoći ponovo na elektroenergetskoj mreži

Termoelektrana Ugljevik od ponoći je ponovo na mreži i radi bez problema. Obezbijeđene su dovoljne količine uglja, uključujući i isporuke iz Prijedora.

Izvor: Shutterstock

Termoelektana u Ugljeviku od ponoći je na mreži, izjavio je Srni direktor Rudnika i Termoelektrane (RiTE) "Ugljevik" Žarko Novaković.

Termoelektrana radi bez problema, dodao je Novaković.

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović rekao je ranije da će Termoelektrana "Ugljevik" od danas biti na mreži, da ima dovoljno domaćeg uglja, a da je počeo da dolazi i kupovni iz Prijedora.