Minić najavio: RiTE Ugljevik počinje sa radom za sedam do 10 dana

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da će Rudnik i termoelektrana "Ugljevik" početi sa radom za sedam do 10 dana i da će biti obezbijeđene dovoljne količine uglja.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Minić je istakao da će biti donesena dva seta kratkoročnih i dugoročnih mjera o RiTE "Ugljevik".

"Pripremićemo se za ekspolatiajcu uglja iz iskopa `Istok dva`. Usvojićemo zakon o strateškoj infrasturkturi koji će se odnositi na energetiku, saobraćaj i sve što je važno", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon sastanka rukovodstva Republike Srpske.

On je naveo da će biti nabavljena mehanizacija da bi trajno bio riješen problem finkcionisanja RiTE "Ugljevik".

Poručio je da će svakih sedam dana Vladi Srpske biti dostavljane informacije o sistemu odlučivanja i odgovornosti u Rudniku i termoelektrani "Ugljevik", te poručio da se mora opravdati dobijeno povjerenje građana na izborima.

Minić je na konferenciji za novinare u Banjaluci naglasio da je odgovornost svih da se obezbijedi nesmetano funkcionisanje RiTE "Ugljevik".

"Vlada će biti obaviještena i o odlučivanju i odgovornosti direktora, generalnog direktora matičnog preduzeća, resornog ministra i mojoj. Želimo da opravdamo povjerenje građana konkretnim potezima i brzim mjerama, naročito kada je riječ o strateškoj infrastrukturi Republike Srpske", poručio je Minić.

Minić je istakao da će, osim međudržavnih ugovora za nabavku mehanizacije, biti obezbijeđena i tehnološka oprema neophodna za funkcionisanje ovog energetskog kompleksa.

"Ne samo da ćemo napraviti međudržavne ugovore u smislu nabavke mehanizacije, nego i tehnološke opreme", naglasio je Minić.

NOVAKOVIĆ: OBEZBIJEDITI UGALJ ZA RiTE I POČETI PRIZVODNJU

Direktor Rudnika i Temoelektrane "Ugljevik" Žarko Novaković izjavio je da je "Elektroprivreda Republike Srpske" dobila jasan zadatak od rukovodstva Srpske da organizuje kupovinu uglja, a ugljevičkog postrojenje da pripremi pogone i obezbijedi proizvodnju električne energije u narednih 10 dana.

"To je vrlo bitno za stabilnost energetskog sistema, da ne kupujemo električnu energiju po visokim cijenama. Istovremeno, donosi mir u Ugljeviku, među radnicima, da će njihove plate biti isplaćene", rekao je Novaković na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka o ovoj temi.

On je naveo da se RiTE "Ugljevik" suočava sa problemom prostora radne sredine, koji zahtijeva ekproprijaciju zamljišta i imovine.

"Vlada Republike Srpske će nam pomoći rješavanjem zakonskih pitanja tako da ćemo brže doći do tih poljoprivrednih i građevinskih parcela kako bi otvorili taj prostor", rekao je Novaković.

On je napomenuo da je problem nestanka uglja u RiTE "Ugljevik" nastao jer je na novom kopu neophodna znatno veća mehanizacija i znatno veći iskopi.

"Vlada Republike Srpske ima spremna rješenja za nabavku mehanizacije koja nam je potrebna za rješavanje tih uslova koje imamo u `Ugljeviku – Istok`. Oni znače uduplavanje postojeće mehanizacije. Raduje me da ćemo kroz međudržavne sporazume doći do mehanizacije. Postoje prijedlozi i rješenja da dođemo i do opreme za TE kroz međudržavne sporazume", naveo je Novaković.

On je rekao da se tako može produžiti vijek te TE i na bazi postojećih količina uglja planirati rad do 2040. ili 2050. godine.

(Srna/Mondo)