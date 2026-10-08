RiTE Ugljevik ponovo blokiranih računa: Termoelektrana bi od nedjelje mogla stati

RiTE Ugljevik ponovo ima blokirane račune, a radnici najavljuju da bi termoelektrana od 11. oktobra mogla ponovo ostati van mreže.

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Rudnik i termoelektrana "Ugljevik" ove godine više je vremena provela van pogona nego u radu, a preduzeće se ponovo suočava i sa blokadom računa.

Prema podacima Centralne banke BiH, većina računa RiTE "Ugljevik" blokirana je juče, dok su posljednja tri blokirana danas.

Nova blokada dolazi u trenutku kada su se pojavile informacije da bi termoelektrana od nedjelje ponovo mogla prestati sa radom.

To su potvrdili i radnici preduzeća za CAPITAL, navodeći da na zalihama imaju uglja za svega nekoliko dana, zbog čega bi RiTE "Ugljevik" od 11. oktobra ponovo trebalo da bude van mreže.

Nova blokada računa i najavljeno gašenje termoelektrane dodatno ukazuju na ozbiljne probleme u kojima se nalazi ovo preduzeće koje je najveći proizvođač električne energije u Republici Srpskoj.