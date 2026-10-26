RiTE Ugljevik kupuje pet novih dampera: Raspisan tender vrijedan 18,25 miliona KM

Rudnik i termoelektrana Ugljevik raspisao je tender za nabavku pet novih dampera, ukupne procijenjene vrijednosti 18.250.000 KM bez PDV-a. Rudarski kamioni namijenjeni su Radnoj jedinici Rudnik.

Izvor: Unsplash / omid roshan

Prema tehničkoj specifikaciji, svaki damper mora imati nosivost od najmanje 135 tona i zapreminu sanduka s nadvišenjem od najmanje 75 kubnih metara.

Traže se nova, nekorištena vozila, dok tip ponuđenog dampera mora biti dokazan.

Dizel motori snage najmanje 1.000 kW

Damperi treba da budu opremljeni dizel motorima izlazne snage na zamajcu od najmanje 1.000 kW i radne zapremine od najmanje 50 litara. Predviđena je elektromehanička transmisija, odnosno prenos putem generatora i elektromotora.

Sanduk mora biti od zavarene čelične konstrukcije, sa zagrijavanjem izduvnim gasovima motora, hidrauličnim podizanjem i istresanjem materijala unazad. Vrijeme podizanja i spuštanja sanduka ne smije biti duže od po 20 sekundi.

Specifikacijom su zahtijevani sistemi protiv proklizavanja i zanošenja, stabilizacija brzine pri vožnji nizbrdo te automatsko ograničavanje brzine.

Sigurnosna oprema i praćenje rada

Kabine moraju imati zaštitu od prevrtanja i pada predmeta, grijanje i hlađenje, podesivo vozačevo sjedište sa amortizacijom i sigurnosnim pojasom te sjedište za suvozača. Maksimalni dozvoljeni nivo buke u kabini je 80 dB(A).

Među zahtijevanom opremom su automatsko centralno podmazivanje, signalizacija opterećenja, sistem kontrole utovara, videonadzor, praćenje pritiska u pneumaticima i dijagnostički sistem.

Predviđeni su i protivpožarni sistem, alarm za približavanje sistemu visokog napona te set za onlajn praćenje.

Ponude do 8. decembra

Rok za dostavljanje ponuda je 8. decembar 2026. godine do 10 časova, dok se tenderska dokumentacija može preuzeti do 7. decembra.

Nabavka se sprovodi otvorenim postupkom, prema kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove i uz e-aukciju.

Ugovor se zaključuje na period od 36 mjeseci, dok je maksimalni rok isporuke dampera 90 dana. Dozvoljena je sukcesivna isporuka, odnosno isporuka svakog dampera pojedinačno. Zaključivanje okvirnog sporazuma nije predviđeno.

(eKapija/Mondo)