Čak 40 odsto autobusa upućenih na vanredni tehnički pregled nije zadovoljilo propisane uslove. Prosječna starost autobusa u Banjaluci je 15 godina.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Čak 40 odsto autobusa upućenih na vanredni tehnički pregled nije zadovoljilo propisane uslove, a među utvrđenim nedostacima su problemi sa kočnicama, upravljačkim mehanizmom i pneumaticima. Istovremeno, prosječna starost autobusa koji saobraćaju na području Banjaluke iznosi oko 15 godina.

Na ove podatke upozorio je stručnjak za bezbjednost saobraćaja Milenko Jaćimović, gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a.

Prema njegovim riječima, rezultati policijskih kontrola sprovedenih tokom prošle godine ukazuju na ozbiljne probleme sa tehničkom ispravnošću dijela autobusa kojima se svakodnevno prevoze građani.

Problemi sa kočnicama, gumama i upravljanjem

Jaćimović je naveo da su kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova pokazale da značajan broj autobusa ima tehničke nedostatke koji mogu uticati na bezbjednost putnika i drugih učesnika u saobraćaju.

„Među najčešćim nedostacima izdvajaju se problemi sa uređajima za kočenje, istrošenost upravljačkog mehanizma, neispravni ili istrošeni pneumatici, kao i nedostaci na uređajima za osvjetljenje i signalizaciju“, rekao je Jaćimović.

Pored problema koji direktno utiču na bezbjednost, evidentirani su i kvarovi na klima-uređajima tokom ljeta, kao i neodgovarajuće grijanje u zimskim mjesecima.

Poseban problem, prema Jaćimovićevim riječima, predstavlja starost vozila koja se koriste u javnom prevozu. Prosječna starost autobusa na području Banjaluke iznosi oko 15 godina.

On je upozorio da su pojedini autobusi koji se koriste u BiH prethodno povučeni iz upotrebe na evropskim tržištima.

Takva vozila, kako je objasnio, nakon prestanka korišćenja u drugim zemljama dolaze na tržište BiH.

Saobraćajna policija tokom redovnih kontrola može posumnjati u tehničku ispravnost autobusa i uputiti ga, uz policijsku pratnju, na vanredni tehnički pregled.

Na stanici za tehnički pregled ovlašćena lica provjeravaju uređaje i sklopove vozila, nakon čega sačinjavaju izvještaj o njegovom stanju.

„Ukoliko se utvrde ozbiljni nedostaci, autobus ne može nastaviti saobraćati. Policija ima ovlašćenje da mu oduzme registarske tablice, a prevoznik je dužan da otkloni utvrđene nepravilnosti i ponovo pristupi tehničkom pregledu“, objasnio je Jaćimović.

Registarske tablice vraćaju se nakon što vozilo prođe ponovljeni pregled i ispuni propisane uslove, uz moguće izricanje zakonskih sankcija.

Jaćimović je podsjetio da autobusi, osim redovnog godišnjeg tehničkog pregleda prilikom registracije, moraju prolaziti i periodične preglede svakih šest mjeseci.

Odgovornost imaju i prevoznici

Prema njegovim riječima, za tehničku ispravnost autobusa nisu odgovorne samo stanice za tehnički pregled i nadležne institucije.

Odgovornost snose i prevoznička preduzeća, koja bi trebalo da imaju ovlašćena lica zadužena za kontrolu vozila.

„Svaki ozbiljan prevoznik trebalo bi da ima ovlašćeno lice zaduženo za kontrolu vozila, koje zajedno sa vozačem potpisuje putni nalog i potvrđuje da je autobus spreman za saobraćaj“, istakao je Jaćimović.

Dodao je da rezultati vanrednih kontrola otvaraju pitanje koliko se dosljedno sprovode interne provjere u prevozničkim preduzećima.

Kontrolu autobusa, osim policije, obavljaju gradska i republička saobraćajna inspekcija.

Gradska inspekcija nadležna je za gradski i prigradski prevoz, dok republička kontroliše međunarodni i druge oblike prevoza iz svoje nadležnosti.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti, nadležni organi mogu naložiti vanredni tehnički pregled ili isključiti autobus iz saobraćaja do otklanjanja nedostataka.

Kazne mogu biti izrečene prevozničkom preduzeću, odgovornom licu u preduzeću ili vozaču, u zavisnosti od vrste prekršaja.

Kako građani mogu prijaviti neispravan autobus?

Jaćimović je pozvao putnike da prijave nepravilnosti koje primijete u autobusima javnog prevoza.

Građani koji uoče tehničke nedostatke, neispravnu klimatizaciju ili grijanje mogu se obratiti nadležnom odjeljenju Gradske uprave Banjaluka ili saobraćajnoj inspekciji.

Prilikom prijave potrebno je navesti registarski broj autobusa, datum i vrijeme kada je problem uočen.

Na osnovu tih podataka inspekcija može obaviti kontrolu i provjeriti navode građana.