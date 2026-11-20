Banjaluka obilježava 108 godina od ulaska srpske vojske 21. novembra 1918. godine. Planirani su parastos, svečani defile i polaganje vijenaca.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Banjaluci će danas biti obilježeno 108 godina od oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu i ulaska srpske vojske 21. novembra 1918. godine, događaja koji je označio kraj austrougarske vlasti u gradu.

Program obilježavanja obuhvata parastos poginulim vojnicima i stradalim civilima, svečani defile i polaganje vijenaca i cvijeća.

U Hramu Hrista Spasitelja u 10.30 časova biće služen parastos za stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svjetskom ratu, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

U 10.45 časova predviđen je svečani defile okupljenih od Trga Krajine do spomenika banu Milosavljeviću, gdje će u 11.00 časova biti položeni vijenci i cvijeće.

Obraćanje zvaničnika predviđeno je u 11.15 časova u porti Hrama Hrista Spasitelja, gdje će biti održan i umjetnički program.

Srpska vojska ušla je u Banjaluku 21. novembra 1918. godine, nakon proboja Solunskog fronta i napredovanja savezničkih snaga.

Dolazak vojske dočekan je sa velikim oduševljenjem stanovništva, koje je nakon višegodišnjeg rata, stradanja i neizvjesnosti očekivalo mir i sigurniju budućnost.

Ovaj događaj smatra se jednim od najznačajnijih trenutaka u istoriji Banjaluke, jer je označio završetak jednog i početak novog istorijskog perioda.

Dan oslobođenja Banjaluke u Prvom svjetskom ratu od 2019. godine zvanično se obilježava kao gradski praznik. Obilježavanjem ovog datuma čuva se sjećanje na događaje iz 1918. godine, kao i na vojnike i civile koji su stradali tokom rata.