Dan pobjede: Obilježavanje 107 godina od ulaska srpske vojske u Banjaluku (FOTO/VIDEO)

Banjaluka danas obilježava 107 godina od ulaska srpske vojske u grad i Dan pobjede u Prvom svjetskom ratu.
Tim povodom u Hramu Hrista Spasitelja održan je parastos za sve stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svjetskom ratu.
Parastosu su, između ostalih, prisustvovali premijer Republike Srpske Savo Minić i izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Maja Gačić.
Prisutni su bili i predstavnici banjalučkog Udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine, udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka i grada Banjaluka.
Nakon parastosa, održan je svečani defile od Trga Krajine do spomenika banu Milosavljeviću.
Kod spomenika banu Vrbaske banovine Svetislavu Milosavljeviću položeni vijenci i cvijeće.
Vijence su položili predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić i ministri u Vladi Srpske, te generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.
Cvijeće su položili gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predstavnici banjalučkog Udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine, te predstavnici udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Ulazak srpske vojske u Banjaluku 1918. godine označio je slobodu za srpski narod sa ovih prostora nakon viševjekovnog ropstva pod Turcima, te od 1878. godine pod Austrougarskom.
U Prvom svjetskom ratu poginulo je oko 1,3 miliona Srba, gotovo trećina stanovništva tadašnje Srbije.
Obilježavanje 107 godina od ulaska srpske vojske u Banjaluku organizuju odbori vlada Srpske i Srbije za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova.
(Mondo)