Njemački kancelar Fridrih Merc najavio je skore razgovore Rusije, Ukrajine, SAD i evropskih država. Kao moguća lokacija pominju se UAE.
Razgovori između Rusije, Ukrajine, Amerike i evropskih država biće uskoro održani, rekao je danas njemački kancelar Fridrih Merc nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Berlinu.
"Spremni smo na razgovore sa Rusijom, uvijek smo to i govorili. Ti razgovori će se uskoro i desiti. Tražimo lokacije na neutralnoj teritoriji", naglasio je Merc, prenosi njemačka DPA.
Njemački kancelar odbacio je prijedlog da se razgovori održe u Moskvi i navodi da su Ujedinjeni Arapski Emirati moguća lokacija.