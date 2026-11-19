Vlada Republike Srpske razmatrala je stanje penzijskog sistema, odobrila kvotu od 5.000 radnih dozvola za strance u 2027. godini i usvojila program bezbjednosti saobraćaja vrijedan 99,66 miliona KM. Donesene su i odluke o Jahorini i kreditnoj garanciji za „Autoputeve RS“

Izvor: Vlada Republike Srpske

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas, na 36. sjednici u Banjaluci, Informaciju o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja za 2025. godinu, dala saglasnost na kvotu od 5.000 radnih dozvola za strane državljane u 2027. godini i usvojila Program bezbjednosti saobraćaja za period od 2026. do 2030. godine.

Na sjednici su donesene i odluke o finansiranju završetka rekonstrukcije Ulice Miloša Crnjanskog na Jahorini, izdavanju garancije za kreditno zaduženje „Autoputeva Republike Srpske“, kao i o uslovima za elektronsku identifikaciju.

Penzije u 2025. godini isplaćivane redovno

Prema Informaciji o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, sve penzije u 2025. godini isplaćene su redovno, u roku od pet do sedam dana, svim korisnicima u Republici Srpskoj i van nje.

U dokumentu se navodi da je reforma penzijskog sistema dala pozitivne efekte, prvenstveno kroz usporavanje rasta broja korisnika prava i postepeno povećanje broja osiguranika.

U periodu od 2006. do 2011. godine broj korisnika prava povećavao se prosječno za 3,52 odsto godišnje, dok je u periodu od 2012. do 2025. godine taj procenat iznosio 1,67 odsto.

Na taj način zaustavljen je negativan trend smanjivanja odnosa broja osiguranika prema broju korisnika prava.

Ovaj odnos postepeno se povećavao od 2017. godine, uz blagi pad zabilježen 2020, 2023, 2024. i 2025. godine.

Sve veći udio starosnih penzija

Pozitivni trendovi zabilježeni su i u strukturi penzija, gdje se povećava procenat korisnika starosne penzije, dok se smanjuje udio korisnika invalidskih i porodičnih penzija.

U periodu od 2012. do 2025. godine procenat starosnih penzija povećan je za 13,72 odsto, dok je procenat invalidskih penzija smanjen za 5,56 odsto, a porodičnih za 8,17 odsto.

Nastavljen je i pozitivan trend u pogledu broja priznatih prava u jednoj kalendarskoj godini, naročito kada je riječ o starosnim i invalidskim penzijama.

Posebno je izraženo povećanje udjela ostvarenih prava na starosnu penziju kod osiguranika sa 65 i više godina života.

U periodu od 2004. do 2012. godine taj procenat iznosio je 26,12 odsto, dok je u periodu od 2013. do 2025. godine dostigao 59,73 odsto.

Istovremeno, udio ostvarenih prava na starosnu penziju kod osiguranika mlađih od 60 godina smanjen je sa 36,9 odsto, koliko je iznosio u periodu od 2004. do 2012. godine, na 14,64 odsto u periodu od 2013. do 2025. godine.

Pored redovnog usklađivanja opšteg boda i penzija, propisana je i mogućnost vanrednog usklađivanja, o kojem Vlada Republike Srpske može odlučiti ukoliko za to postoje mogućnosti.

Usvojena uredba o elektronskoj identifikaciji

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o uslovima koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti.

Donošenje ove uredbe predviđeno je Zakonom o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je ovaj zakon 20. maja 2026. godine, na 19. redovnoj sjednici.

Njime je uspostavljen pravni okvir u oblasti elektronske identifikacije, usluga povjerenja i elektronskog dokumenta, usklađen sa važećim propisima Evropske unije, posebno sa eIDAS okvirom.

Takav okvir predstavlja osnov za obezbjeđivanje pravne sigurnosti, interoperabilnosti i međunarodnog priznavanja elektronskih usluga, kao i preduslov za digitalnu transformaciju i ekonomski razvoj.

Članom 18. stav 2. Zakona predviđeno je da Vlada uredbom detaljnije uređuje uslove koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti.

Uredba obuhvata način dokazivanja i provjere identiteta, izdavanje sredstava elektronske identifikacije, mehanizme autentifikacije i uslove koje moraju da ispune pružaoci ovih usluga.

Propisani su i uslovi za nosioce javnih ovlašćenja, pravna i fizička lica i preduzetnike koji zahtijevaju izdavanje sredstava elektronske identifikacije.

Uređuju se i uslovi koji se odnose na podatke koji se koriste van teritorije Republike Srpske u procesu saradnje prilikom korišćenja registrovanih šema elektronske identifikacije.

Ti podaci, u svrhu pouzdane provjere identiteta, mogu obuhvatati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i pol.

Uredbom se definišu i uslovi koje moraju da ispune drugi učesnici uključeni u postupak izdavanja sredstava elektronske identifikacije.

Za završetak rekonstrukcije ulice na Jahorini 250.000 KM

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o zahtjevu za odobrenje sredstava za završetak rekonstrukcije Ulice Miloša Crnjanskog na Jahorini.

Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo finansija zaduženi su da u Budžetu Republike Srpske za 2026. godinu obezbijede 250.000 KM za realizaciju ove aktivnosti.

Grad Istočno Sarajevo prethodno se obratio Ministarstvu trgovine i turizma sa zahtjevom za odobravanje sredstava kako bi rekonstrukcija važne saobraćajnice bila završena prije početka zimske sezone.

Riječ je o putu koji prolazi kroz centralni dio olimpijskog skijališta, a čija je izgradnja od velikog značaja za razvoj turizma i nesmetano funkcionisanje skijaškog centra.

Olimpijski centar „Jahorina“ a.d. Pale predstavlja jedan od strateški najvažnijih turističkih subjekata u Republici Srpskoj.

Kao nosilac razvoja zimskog turizma i simbol olimpijskog nasljeđa, ovaj centar ima značajnu ulogu u ekonomiji Republike Srpske, posebno u turizmu, zapošljavanju i promociji turističke ponude.

Razvoj i modernizacija Olimpijskog centra direktno utiču na povećanje broja turista, prihode lokalnih zajednica i rast sektora ugostiteljstva, saobraćaja i male privrede.

U 2027. godini planirano 5.000 radnih dozvola za strance

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2027. godinu.

Odlukom Upravnog odbora JU „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“, donesenom 29. septembra 2026. godine, utvrđena je godišnja kvota od 5.000 radnih dozvola.

Od ukupnog broja, 1.500 radnih dozvola predviđeno je za produženje ranije izdatih dozvola, dok se 3.500 odnosi na novo zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva.

Za bezbjednost saobraćaja planirano 99,66 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je Program bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske za period od 2026. do 2030. godine.

Programom su definisane konkretne mjere i aktivnosti za unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

Osnovni cilj je smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih lica u saobraćaju, sa posebnim naglaskom na zaštitu djece.

Program obuhvata pet ključnih oblasti: unapređenje upravljanja bezbjednošću saobraćaja, povećanje bezbjednosti puteva i vozila, odgovornije ponašanje učesnika u saobraćaju i efikasnije djelovanje hitnih službi nakon saobraćajnih nezgoda.

Za realizaciju Programa okvirno je planirano 99,66 miliona KM, iz Budžeta Republike Srpske, budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih izvora finansiranja, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Sprovođenjem planiranih mjera nastoji se dugoročno smanjiti broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i obezbijediti viši nivo bezbjednosti na putevima Republike Srpske.

Garancija od 30 miliona KM za „Autoputeve Republike Srpske“

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka kod poslovne banke u iznosu od 30 miliona KM.

Na prethodnoj, 35. sjednici, održanoj 12. novembra 2026. godine, Vlada je razmatrala Informaciju o inicijativi za izdavanje ove garancije.

Tada je donesen zaključak kojim su Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo finansija zaduženi da sprovedu sve potrebne procedure za izdavanje garancije Republike Srpske.

Namjena kreditnog zaduženja je finansiranje kapitalnih investicija, odnosno izgradnje dionica auto-puta Brčko – Bijeljina, Vukosavlje – Brčko i Rača – Bijeljina.

(Mondo)